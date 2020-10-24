KYK borçları ile ilgili son dakika haberi: KYK borçlar silinecek mi, borçların faizleri silinecek mi?

KYK borçları silinecek mi, ertelenecek mi? soruları son günlerin en çok araştırılan konular arasında kendine yer buluyor. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla pandeminin getirdiği olumsuzlukları gidermek için tarihin en büyük yapılandırma paketi hazırlanıyor. Paket içerisinde KYK borçları da bulunuyor. Hal böyle olunca, 'KYK borçları silinecek mi, ertelenecek mi?' soruları milyonlarca öğrenci tarafından araştırılıyor. Konuyla ilgili AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'tan son dakika açıklaması geldi.
KYK BORÇLARI SİLENECEK Mİ, ERTELENECEK Mİ? MEHMET MUŞ'TAN ÖNEMLİ AÇIKLAMA
Canlı yayında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, beklenen vergi yapılandırması konusunda son durumu anlattı. KYK ve öğrenim borçlarının yapılandırılacağını ifade eden Muş, vergi yapılandırmalarında 18 taksit yapılacağının altını çizdi.
PEŞİN ÖDEME OLURSA FAİZLER DE SİLİNECEK!
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'un verdiği bilgiye göre, borç yapılandırmasında, gelir vergisi, kurumlar vergisi, KDV, motorlu taşıtlar vergisi, özel tüketim vergisi, tüm idari para cazaları, KYK borçları, hazine alacakları kapsamda olacak. Peşin ödeme yapılırsa faizler silinecek. Yıl sonuna kadar müracaat etmek gerekecek. 18 taksit imkanı getirilecek.