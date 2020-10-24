KYK borçları ile ilgili son dakika haberi: KYK borçlar silinecek mi, borçların faizleri silinecek mi?

KYK borçları silinecek mi, ertelenecek mi? soruları son günlerin en çok araştırılan konular arasında kendine yer buluyor. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla pandeminin getirdiği olumsuzlukları gidermek için tarihin en büyük yapılandırma paketi hazırlanıyor. Paket içerisinde KYK borçları da bulunuyor. Hal böyle olunca, 'KYK borçları silinecek mi, ertelenecek mi?' soruları milyonlarca öğrenci tarafından araştırılıyor. Konuyla ilgili AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'tan son dakika açıklaması geldi.