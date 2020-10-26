Elektrikli araç kiralamanın maliyeti düştü

FİLO kiralama şirketi LeasePlan, Araç Maliyet Endeksi 2020 sonuçlarını açıkladı. Endeks, Avrupa'daki elektrikli araçların artık her zamankinden daha uygun fiyatlı olduğunu verilerle birlikte ortaya koydu. Buna göre, kompakt sınıftaki elektrikli araçların içten yanmalı araçlara kıyasla maliyetler açısından en rekabetçi olduğu ülkeler; Almanya, İtalya, Hollanda, Norveç, Portekiz, İsveç, İsviçre ve İngiltere olarak sıralandı. LeasePlan raporunda, Türkiye'de benzinli bir otomobile sahip olmanın aylık maliyetinin 509 euro, dizel bir araca sahip olmanın aylık maliyetinin ise 547 euro olması dikkat çekti.