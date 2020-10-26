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bugün ne kadar, anlık kaç TL? 26 Ekim 2020 gram altın fiyatı güncel ve canlı rakamlar

Piyasaların ilk işlem günü ile birlikte altın fiyatlarındaki son dakika hareketliliği de yakından takip ediliyor. Küçük ve büyük yatırımcıların yanı sıra kişisel ihtiyaçları doğrultusunda altın alım satımı yapan vatandaşların odak noktası gram altın fiyatları. Özellikle son dönemde çeyrek altın fiyatlarının yüksek seviyelere ulaşması ile birlikte düğünlerde gram altın hediye edilmeye başlandı. Peki gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 26 Ekim 2020 güncel ve canlı gram altın fiyatları…

Giriş Tarihi: 26.10.2020 12:20 ABONE OL
Gram altın fiyatı bugün ne kadar, anlık kaç TL? 26 Ekim 2020 gram altın fiyatı güncel ve canlı rakamlar

Gram altın fiyatlarındaki güncel ve canlı rakamlar, piyasaların ilk işlem gününde yakından takip edilen konular arasında yer alıyor. Yaşanan son dakika hareketlilikleri vatandaşlar için önemli bir araştırma konusu olurken küçük ve büyük yatırımcılar için de önemli bir gündem maddesi durumunda. Anlık olarak değişiklik gösteren gram altın fiyatlarını A Para sayfasından takip edebilirsiniz. İşte 26 Ekim güncel gram altın fiyatı…

GRAM ALTIN FİYATI KAÇ TL?

Haberimizden, 26 Ekim 2020 Pazartesi anlık gram altın fiyatı ile ilgili bilgi alabilir, A Para sayfası aracılığıyla gram altın alış satış fiyatı detayını güncel olarak takip edebilirsiniz.

Gram altın fiyatı bugün ne kadar, anlık kaç TL? 26 Ekim 2020 gram altın fiyatı güncel ve canlı rakamlar

, saat 12:01 itibarıyla alış 491,17 TL, satış 491,25 TL üzerinden işlem görüyor. Anlık gram altın fiyatı değişimini günel olarak takip etmek için A Para gram altın fiyatı sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

A PARA GRAM ALTIN FİYATI CANLI TAKİP

Gram altın fiyatı bugün ne kadar, anlık kaç TL? 26 Ekim 2020 gram altın fiyatı güncel ve canlı rakamlar

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Gram altın fiyatı bugün ne kadar, anlık kaç TL? 26 Ekim 2020 gram altın fiyatı güncel ve canlı rakamlar
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