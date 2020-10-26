Kameradan kaçış yok

Akıllı telefon kameraları her yeni modelde yeni yeteneklerle güncellenmeye devam ediyor. Huawei, HUAWEI Mate 40 Serisi 5 nanometrelik Kirin 9000 işlemcisi, ön ve arka kamerasından aynı anda çekim yapan ve nereye haraket ederseniz hızla odaklanan kamerasıyla dikkat çekiyor. Mate 40 Pro ve Mate 40 Pro+, 5 nanometre entegre 5G çip seti, cihazın arka kapağının üst orta kısmında Ultra Vision Cine Kamera sistemi ve ikonik Uzay Halkası tasarımı yapay zekayla yetenekleri artırılmış bir tasarım kullanıcıyı memnun etmeyi hedefliyor. 3D Face Unlock, ultra geniş açılı bir selfie kamerası ve son derece hassas bir hareket sensörü ile teknolojiyle dolu daha küçük bir ön kameraya sahip. Böylece telefonun ön ya da arka kamerası, ters ışık veya gölge, uzakta ya da yakında olmanız fark etmiyor.Fotoğraf ve videoların düzenleyip paylaşmak isteyen sosyal medya profesyonelleri Mate 40 Pro yeteneklerinden daha çok hoşlanacak. Mate 40 Pro kamerası sizi takip eden akıllı göze dönüşüyor. Tracking Shot adı verilen bu özellik, hareketli videolarda sizi gözden kaçırmıyor. Story Creator olarak adlandırılan bir özellik ise gerçek sinematik efektlere izin veriyor. Arka plan müziği, filtreler ve efektler de kolaylıkla eklenebiliyor. Yani çektiğiniz videolarda hızlıca düzenleme yapabiliyorsunuz. Bu da çek düzenle paylaşma aşamalarını profesyonelce ve hızlı yapılmasını sağlıyor. Ses performansına da önem veren Mate 40 Serisi, Audio Focus, Audio Zoom ve bağlı Bluetooth cihazlarından yüksek kaliteli ses kaydı özelliklerine sahip. Ürünler ayrıca IP68 toza ve suya dayanıklılık, hem sanal hem de fiziksel ses kontrolü seçenekleri ve yanlış dokunmayı önleyen gelişmiş algoritmaları da sunuyor. Cihazı uyandırmak için elinizi cihazın üzerine getirmeniz veya sola, sağa, yukarı ve aşağı kaydırmalarla telefonunuzda gezmeniz yeterli.HUAWEI Mate 40 Pro ve HUAWEI Mate 40 Pro+ üzerindeki Ultra Vision Selfie Kamerası, 4K çekim desteği ile yakın ve kişiselden ultra geniş görüntüye kadar mevcut üç görüş alanından birinde çekim yapma seçeneğiyle vlog çekimleri ve selfieleri ile dikkat çekiyor. Vlog çekimleri, Ağır Çekim Özçekimi, kullanıcıların hızlı tempolu hareketlerini kaydederken çarpıcı efektler eklemelerine izin vererek ön kameraya daha da fazla çok yönlülük katıyor. Mate 40 ve Mate 40 Pro, Siyah ve Beyaz renklerinin yanı sıra, görünmeyen gizemleri çağrıştıran renk değiştirme efektine sahip büyüleyici bir Mistik Gümüş renkte de mevcut. Ayrıca Ayçiçeği Sarısı ve Zeytin Yeşili olmak üzere iki vegan deri çeşidi de bulunuyor. Seramik beyazı ve Seramik siyahı renklerde sunulan zarif bir nano teknoloji seramik arka panele sahip.HUAWEI Mate 40 Serisi'ndeki kamera sistemi, mümkün olan en iyi kamera çözümünü sağlamak için Leica ile birlikte tasarlandı. Ultra geniş açılı mercek, güçlü yüksek çözünürlüklü ana kamera, etkileyici telefoto kamera ve bu kameraların farklı koşullarda en iyi sonucu almasını sağlayacak ölçüm ve destek teknolojileri de yer alıyor. Dual Cine Kamera ve Dual Ultra Geniş Kamera ile kullanıcılar, hem ön hem de arkaya bakan kameradan inanılmaz geniş açılı videolar ve görüntüler yakalayabiliyor. Dual Cine Kamera, 3:2 sinema tarzı bir çekim oranı sensörüne sahip. Steady Shot ile yüksek kaliteli görüntüler yakalamak her zamankinden daha kolayken, XD Fusion HDR Engine, kullanıcılar aşırı ışık kontrastıyla çekim yaparken bile dengeli pozlama sağlar. Ultra Geniş Cine Kamera lensi artık daha geniş bir görüş alanının yanı sıra daha zengin ayrıntı, gelişmiş düşük ışık performansı ve bozulma düzeltme algoritmaları sunarak kullanıcıların güzel, geniş manzaralar yakalamasına olanak tanırken, ana kamera gerçek yüksek çözünürlüklü çekimler sağlıyor. Tam Piksel Octa PD Otomatik Odaklama ile görüntü kalitesi daha da geliştirildi. Geliştirilmiş distorsiyon düzeltmesi yüzü, vücudu ve uzuvları hedefleyerek ultra geniş açılı lensi daha fazla senaryoda kullanışlı hale getiriyor. HUAWEI Mate 40 Pro, 10x hibrit yakınlaştırmayı ve 50x dijital yakınlaştırmayı desteklemek için bir periskop optik telefoto kameraya sahip.