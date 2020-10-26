Kısmi çalışmada 50 yaş sınırı kaldırıldı

KISA çalışmaya geçenler için 12 aya kadar vergi istisnası getirildi. Bir işçinin ayda 15 gün çalışmayı kabul etmesi, işverenin de ayda 15 gün çalışacak yeni bir işçiyi işe alması durumunda, işçinin ücretine gelir vergisi istisnası uygulanacak. Tahsilinden vazgeçilecek aylık vergi tutarı damga vergisi ile birlikte 321 lira olacak. Gelir İdaresi Daire Başkanı Kaan Kasım işçinin kısmi süreli çalışmayı kabul etmesinde gönüllülüğün esas olduğunu söyledi. Yasa teklifiyle 25 yaşından küçük ve 50 yaşından büyük kişilerle 2 yıla kadar belirli süreli iş sözleşmesi yapılması öngörülüyor.