SON DAKİKA HABERİ: KYK borçları yapılandırılacak mı? KYK borçları, faizleri silinecek mi? KYK borç affı gelecek mi?

KYK borçları silinecek mi? sorusu milyonlarca öğrenci tarafından yakından takip ediliyor. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla geçtiğimiz günlerde tarihin en kapsamlı yeniden yapılandırma paketi geliyor. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla pandeminin getirdiği olumsuzlukları gidermek için tarihin en büyük yapılandırma paketi hazırlanıyor. Paket içerisinde KYK borçları da bulunuyor. Bu noktada, milyonlarca kişi 'KYK borçları, faizleri silinecek mi, KYK borç affı gelecek mi?' sorusunu araştırıyor. Konuyla ilgili AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'tan son dakika açıklaması geldi.