SON DAKİKA HABERİ: KYK borçları yapılandırılacak mı? KYK borçları, faizleri silinecek mi? KYK borç affı gelecek mi?

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HABERİ: yapılandırılacak mı? KYK borçları, faizleri silinecek mi? KYK borç affı gelecek mi?

ile ilgili haberleri, milyonlar öğrenci tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Bilindiği üzere, Başkan Erdoğan’ın talimatıyla bugüne kadarki en kapsamlı yeniden yapılandırma paketi hazırlanıyor. Paketin içeriği KYK borçlarından vergi borçlarına kadar pek çok borcu kapsayacak. Bu noktada milyonlarca öğrenci ‘KYK borçları, faizleri silinecek mi, KYK borç affı gelecek mi?’ sorularının yanıtlarını araştırıyor. Konuyla ilgili AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş’tan son dakika açıklaması geldi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 26.10.2020 12:21 Son Güncelleme: 26.10.2020 12:22 ABONE OL
KYK borçları ile ilgili son dakika haberi: KYK borçları, faizleri silinecek mi? KYK borç affı gelecek mi?

silinecek mi? sorusu milyonlarca öğrenci tarafından yakından takip ediliyor. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla geçtiğimiz günlerde tarihin en kapsamlı yeniden yapılandırma paketi geliyor. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla pandeminin getirdiği olumsuzlukları gidermek için tarihin en büyük yapılandırma paketi hazırlanıyor. Paket içerisinde KYK borçları da bulunuyor. Bu noktada, milyonlarca kişi 'KYK borçları, faizleri silinecek mi, KYK borç affı gelecek mi?' sorusunu araştırıyor. Konuyla ilgili AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'tan açıklaması geldi.

KYK borçları ile ilgili son dakika haberi: KYK borçları, faizleri silinecek mi? KYK borç affı gelecek mi?

KYK BORÇLARI SİLENECEK Mİ, ERTELENECEK Mİ? MEHMET MUŞ'TAN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Canlı yayında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, beklenen vergi yapılandırması konusunda son durumu anlattı. KYK ve öğrenim borçlarının yapılandırılacağını ifade eden Muş, vergi yapılandırmalarında 18 taksit yapılacağının altını çizdi.

KYK borçları ile ilgili son dakika haberi: KYK borçları, faizleri silinecek mi? KYK borç affı gelecek mi?

PEŞİN ÖDEME OLURSA FAİZLER DE SİLİNECEK!

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'un verdiği bilgiye göre, borç yapılandırmasında, gelir vergisi, kurumlar vergisi, KDV, motorlu taşıtlar vergisi, özel tüketim vergisi, tüm idari para cazaları, , hazine alacakları kapsamda olacak. Peşin ödeme yapılırsa faizler silinecek. Yıl sonuna kadar müracaat etmek gerekecek. 18 taksit imkanı getirilecek.

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SON DAKİKA HABERİ: KYK borçları yapılandırılacak mı? KYK borçları, faizleri silinecek mi? KYK borç affı gelecek mi?
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