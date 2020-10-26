SON DAKİKA HABERİ: KYK borçları yapılandırılacak mı? KYK borçları, faizleri silinecek mi? KYK borç affı gelecek mi?

KYK borçları silinecek mi? sorusu milyonlarca öğrenci tarafından yakından takip ediliyor. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla geçtiğimiz günlerde tarihin en kapsamlı yeniden yapılandırma paketi geliyor. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla pandeminin getirdiği olumsuzlukları gidermek için tarihin en büyük yapılandırma paketi hazırlanıyor. Paket içerisinde KYK borçları da bulunuyor. Bu noktada, milyonlarca kişi 'KYK borçları, faizleri silinecek mi, KYK borç affı gelecek mi?' sorusunu araştırıyor. Konuyla ilgili AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'tan son dakika açıklaması geldi.
Canlı yayında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, beklenen vergi yapılandırması konusunda son durumu anlattı. KYK ve öğrenim borçlarının yapılandırılacağını ifade eden Muş, vergi yapılandırmalarında 18 taksit yapılacağının altını çizdi.
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'un verdiği bilgiye göre, borç yapılandırmasında, gelir vergisi, kurumlar vergisi, KDV, motorlu taşıtlar vergisi, özel tüketim vergisi, tüm idari para cazaları, KYK borçları, hazine alacakları kapsamda olacak. Peşin ödeme yapılırsa faizler silinecek. Yıl sonuna kadar müracaat etmek gerekecek. 18 taksit imkanı getirilecek.