Bakan Selçuk: Geçen yıl korumalı iş yerlerine 577 bin TL ödenek aktardık

Bakan Selçuk yaptığı yazılı açıklamada, engellilerin ilgilerine, yeteneklerine ve becerilerine odaklanarak işe yerleştirmek, uzun süreli iş hayatında kalmalarını sağlayan istihdam modellerini yaygınlaştırmak için özel sektör ile iş birliği yaptıklarını kaydetti. Bakan Selçuk, özellikle iş gücü piyasasına kazandırılmaları güç olan zihinsel veya ruhsal engelli bireylere istihdam oluşturmak amacıyla çalışma ortamı özel olarak düzenlenen korumalı iş yerlerine ödenek aktardıklarını belirtti. 2019 yılında her bir engelli için ödenen 720 TL'lik aylık tutarın 2020 yılında 763 TL'ye yükseldiğini vurgulayan Selçuk, "Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz tarafından Korumalı İşyerlerine 2019 yılında 577 bin TL ödenek aktardık" dedi.

KORUMALI İŞ YERİ NEDİR?

Korumalı İşyeri; iş gücü piyasasına kazandırılmaları güç olan zihinsel veya ruhsal engelli bireylere istihdam oluşturmak amacıyla devlet tarafından teknik ve mali yönden desteklenen ve çalışma ortamı özel olarak düzenlenen iş yeri olarak tanımlanıyor. Korumalı işyerlerinde; en az yüzde 40 oranında zihinsel veya ruhsal engeli olanlar çalışabiliyor. Korumalı iş yerinde belirtilen özelliklere sahip en az 8 engellinin çalışması gerekiyor.