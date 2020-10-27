Savunma sanayisinden kritik hamle! Anında tespit ederek etkisiz hale getiriyor!

"İlter'in bunların tamamını tespit etmekle ilgili bir sorunu yok. Radarsız ürünümüz, otonom hariç tüm araçları tespit edebiliyor. Radarlı olan da otonom ya da kontrollü fark etmeksizin tümünü tespit ediyor. Teröristler de kendilerini geliştiriyor, 3 yıllık Ar-Ge sürecinde onu gördük. İlk başta kontrollü uçuyorlardı. Kontroller karışınca daha yüksek irtifalardan otonom, GPS güdümlü gelmeye başladılar. Bunları karıştırınca daha büyük insansız hava araçlarında (İHA) uydu kontrolüne geçtiler. Geliştirdiğimiz sistemler 5 kilometre çapta tümünü tespit edip engelleyebiliyor. Bunun yanı sıra spoofing (koordinat yanıltma) gibi çok önemli bir özelliği var. Otonom uçan drone ya da İHA'lar için geçerli. Geçmişte bir valiliğimize saldırı olduğunda farklı bir yerden otonom olarak koordinat girerek araç gönderilmişti. Spoofing sayesinde gönderilen araç hiçbir zaman hedefini bulup başarılı olamıyor. Sistemi spoofing üzerinde açtığınız zaman bulunulan yeri farklı koordinatta gösterebiliyoruz. Bu durumda otonom uçan hiçbir araç hedeflenen yere ulaşamıyor, sürekli sahte bir sinyalle karşılaşıyor."