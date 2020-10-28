Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı 'ULAQ' tanıtıldı! İşte göreve hazır olacağı tarih...

SİDA'nın, farklı operasyonel harekat ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde füze, elektronik taarruz, karıştırma gibi farklı tiplerde faydalı yükler, farklı haberleşme ve istihbarat sistemleriyle donatılabildiği bilgisini veren Alanç, şöyle konuştu:

"SİDA'nın, karadan olduğu gibi, uçak gemisi, fırkateyn, çıkarma gemileri gibi yüzer platformlardan da denize atılması ve kumanda edilmesi kullanım esnekliği sağlayacak ve harekat sahasında ülkemize muazzam ilave yetenekler kazandıracaktır. Tasarım çalışmalarını ağustos ayında sonlandırdığımız SİDA'nın deniz aracı yapısal üretimi de bugün itibarıyla tamamlanmıştır ve donatım faaliyetlerinin ardından Aralık 2020'de denize indirilecektir. İlk SİDA'nın 2021'in ilk çeyreğinde milli füze sistemleri, üreticimiz ROKETSAN tarafından sağlanan 4 adet Cirit ve 2 adet UMTAS füze sistemleriyle atış testlerinin yapılacağı bilgisini de paylaşmak isterim. İnsansız deniz araçları alanında başlattığımız projenin ilk fazı olan ve üretim hattındaki prototip SİDA'nın ardından istihbarat toplama, mayın avlama, denizaltı savunma harbi, yangın söndürme ve insani yardım/tahliye amaçlı insansız deniz araçlarının da üretime hazır olacağının müjdesini de paylaşmaktan gurur duyuyoruz."