4 kritik mesaj

Yılın son enflasyon raporunun sunumu için kamuoyunun karşısına çıkan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, kur artışı ile enflasyon, ekonomideki toparlanma ve uygulanan para politikasına ilişkin tartışmalara son noktayı koydu. Para politikasındaki sıkı duruşun devam edeceğine ve gerekli tüm adımları atmaktan çekinmeyeceklerine işaret eden Uysal, Türkiye'nin bu yılı pozitif büyüme ile kapatabileceğini vurguladı. Uysal ayrıca döviz kurundaki hareketin ekonomik temellerden uzaklaştığını ve orta vadede normalleşme görüleceğini söyledi.BAŞKAN Murat Uysal, 2020 enflasyon tahmini yüzde 8.9'dan 12.1'e, 2021 tahminini ise yüzde 6.2'den 9.4'e çektiklerini söyledi. Enflasyon beklentileri, enflasyon görünümü ve fiyatlama davranışlarında belirgin bir iyileşme sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruş eğiliminin devam edeceğini kaydeden Uysal, "Önümüzdeki dönemde, politika faizi de olmak üzere elimizdeki tüm araçlarla gerekli adımları atabiliriz. Merkez Bankası fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecek" mesajını verdi.UYSAL, Merkez Bankası olarak herhangi bir nominal ya da reel kur seviyesi hedeflemediklerini kaydetti. Uysal, "Zaman zaman döviz kurlarında farklı sebep ve beklentilerle makroekonomik temellerden uzaklaşmalar olabiliyor. Ancak orta vadede makroekonomik temellerle uyumlu bir noktaya gelmesini öngörüyoruz. Orta vadede normalleşme göreceğiz" dedi. Uysal, ayrıca reel politika faizinin pozitif düzeylere çekilmesiyle enflasyon görünümünde sağlanacak iyileşmenin, hane halkı portföy tercihlerinde dolarizasyon eğilimini zayıflatacağını değerlendirdiklerini ifade etti.BAŞKAN Uysal, üçüncü çeyrekte, iktisadi faaliyetin geniş bir sektörel yayılımla "V" tipi belirgin bir toparlanma kaydettiğini kaydederek, yüksek frekanslı verilerin toparlanmanın eylül ve ekimde sürdüğüne işaret ettiğini dile getirdi. Uysal, "Finansal koşullardaki sıkılaşmayla birlikte önümüzdeki dönemde yurt içi talebin hız kesmesi beklenmekle birlikte, 2020 yılında ilave bir politika desteği gerekmeksizin pozitif büyüme ihtimalinin oldukça güçlendiğini değerlendiriyoruz" dedi. Uysal, yeni iş ilanlarının arttığını ve istihdam imkânlarının iyileştiğini bildirdi.SWAP anlaşmaları konusunun salgının ilk döneminde daha çok ön plana çıktığı dile getiren Uysal, "Bazı swap anlaşmalarımız çerçevesinde görüşmelerimiz vardı. Bunlardan bazılarıyla ilgili somut gelişmeler var. Bazılarında da son aşamalara yaklaştığımızı söyleyebilirim" değerlendirmesinde bulundu. Uysal, altın rezervlerindeki artışın ABD yatırımlarına hazırlık olarak görülüp görülmeyeceğine dair soruya karşılık, "Altın rezervleri son birkaç yıldır stratejik olarak artırdığımız bir alan. Portföy çeşitlendirmesi açısından önem verdiğimiz bir husus" cevabını verdi.