Son Dakika Haberi: Emekliye yeni kazanç yolda! Gözler Kasım’da yapılacak KPDK toplantısında! Aile yardımı, intibak…

Yasa teklifine göre, prim borcu olup da 2 ay içinde ödemeyen, yapılandırmayanların borcu silinirken, o döneme ilişkin sigortalılıkları da durdurulacak.

Şubat'a kadar anapara ve enflasyon farkını ödeyenlerin, durdurulan süreleri sigortalılık süresi olarak değerlendirilecek. Primini kendi ödeyen taksici, dolmuşçu ve sanatçılar için de düzenlemeye gidildi. 60 günden fazla prim borçları bulunmaması durumunda ilk taksiti ödemeleri kaydıyla GSS'den faydalanmaları sağlanacak.