Son Dakika Haberi: Emekliye yeni kazanç yolda! Gözler Kasım’da yapılacak KPDK toplantısında! Aile yardımı, intibak…

Türkiye'de milyonlarca emeklini heyecanla beklediği son dakika haberi: Emekliler, gözlerini Kasım ayında yapılacak olan Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısına çevirdi. Emeklilerin bu toplantıdan çıkmasını beklediği talepleri var. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…
EMEKLİYE YENİ KAZANÇ YOLDA!
Kasım ayında yapılması beklenen Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısı emeklileri heyecanlandırdı. Emekliler bu toplantıdan çıkacak sonuçları heyecanla takip ediyor, taleplerinin karara bağlanmasını bekliyor.
İşte son dakika haberinin ayrıntıları…
Takvim'in haberine göre, toplu sözleşmede gündeme gelen ve sonuca ulaştırılması beklenen 5 talep dikkat çekiyor:
İŞTE TALEPLER
● Emeklilere de memurlar gibi aile yardımı verilsin.
● Emekli kamu görevlileri, yaş sınır olmaksızın toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlandırılsın.
● Aynı unvanlı kadro ya da görevden emekli olanlar arasında kurum kaynaklı emekli maaşı farkının giderilmesi amacıyla; düşük maaş sahiplerine aradaki fark kadar ilave ödeme gerçekleştirilsin.
● Emekli kamu görevlileri, kamu kurum ve kuruluşlarınca işletilen tüm eğitim ve dinlenme tesislerinden yüzde 50 indirimli yararlansın.
● Emekli aylığı bağlanabilmesi için gerekli olan koşulları yaş koşulu dışında sağlayarak kendi isteği ile görevinden ayrılanlar Genel Sağlık Sigortası'ndan yararlandırılsın.
165 MİLYARLIK PRİM BARIŞ
İstihdam paketi kapsamında Bağ-Kur, Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçları başta olmak üzere yapılandırılacak sosyal güvenlik alacakları 165 milyar lira hesaplandı. Binlerce esnaf, çiftçi, sağlık primi borcu bulunan vatandaşa yapılandırma, dondurma ve ihya fırsatı tanınırken, emeklilik için bu imkanları bekleyenlere fırsat doğdu.
Yasa teklifine göre, prim borcu olup da 2 ay içinde ödemeyen, yapılandırmayanların borcu silinirken, o döneme ilişkin sigortalılıkları da durdurulacak.
Şubat'a kadar anapara ve enflasyon farkını ödeyenlerin, durdurulan süreleri sigortalılık süresi olarak değerlendirilecek. Primini kendi ödeyen taksici, dolmuşçu ve sanatçılar için de düzenlemeye gidildi. 60 günden fazla prim borçları bulunmaması durumunda ilk taksiti ödemeleri kaydıyla GSS'den faydalanmaları sağlanacak.