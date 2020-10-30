SON DAKİKA! Bankaların güncel kredi faiz oranları: Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank ihtiyaç-taşıt-konut kredi faiz oranları ne kadar oldu?

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! Bankaların güncel : Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank ihtiyaç-taşıt-konut kredi faiz oranları ne kadar oldu?

ile ilgili haberleri, ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Pandemi ekonomik anlamda tüm dünyada sıkıntılara neden oluyor. Bu durum da nakit ihtiyacını hızlandırıyor. Bu noktada bankaların sunduğu kredi faiz paketleri, vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bilindiği üzere geçtiğimiz aylarda, cumhuriyet tarihinin en uygun fiyatları kredi paketi vatandaşlara sunulmuş, bu durum araç ve ev fiyatlarında patlama yaşanmasına neden olmuştu. Peki, güncel kredi faiz oranları ne kadar? İşte Ziraat, Halkbank, Akbank, Garanti İş Bankası ve diğer bankaların son dakika ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları...

Giriş Tarihi: 30.10.2020 11:05 Son Güncelleme: 30.10.2020 11:05 ABONE OL
Bankaların güncel kredi faiz oranları son dakika: Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank ihtiyaç-taşıt-konut kredi faiz oranları ne kadar oldu?

ile ilgili haberleri ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Koronavirüs ekonomik anlamda olumsuzlukları beraberinde getirirken, süreçten etkilenen vatandaşlar bankaların güncel kredi faiz oranlarını yakından takip ediyor. Pandemi süresince pek çok kredi paketi vatandaşlara sunulmuştu. Sunulan bu paketlerin ardından ise ev ve araç fiyatlarında patlamalar yaşanmıştı. Peki, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank, bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar?

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLAR

Tüketici kredisi: 1.38

Taşıt kredisi: 1.42

Konut kredisi: 1.35

Bankaların güncel kredi faiz oranları son dakika: Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank ihtiyaç-taşıt-konut kredi faiz oranları ne kadar oldu?

HALKBANK FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.41

Taşıt kredisi: 1.40

Konut kredisi: 0.99

Bankaların güncel kredi faiz oranları son dakika: Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank ihtiyaç-taşıt-konut kredi faiz oranları ne kadar oldu?

VAKIFBANK FAİZ ORANLARI

Taşıt kredisi: 1.65

Taksitli ihtiyaç kredisi: 1.99

SarıPanjur Konut Kredisi: 1.29

Bankaların güncel kredi faiz oranları son dakika: Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank ihtiyaç-taşıt-konut kredi faiz oranları ne kadar oldu?

İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.30

Taşıt kredisi: 1.30

Ev kredisi: 1.25

Bankaların güncel kredi faiz oranları son dakika: Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank ihtiyaç-taşıt-konut kredi faiz oranları ne kadar oldu?

AKBANK FAİZ ORANLARI:

Direkt kredi: 1.80

İhtiyaç kredisi: 1.76

Taşıt kredisi: 1.40

Konut kredisi: 1.30

Bankaların güncel kredi faiz oranları son dakika: Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank ihtiyaç-taşıt-konut kredi faiz oranları ne kadar oldu?

GARANTİ BANKASI FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.29

Konut kredisi: 1.33

Taşıt kredisi: 1.47

Bankaların güncel kredi faiz oranları son dakika: Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank ihtiyaç-taşıt-konut kredi faiz oranları ne kadar oldu?

TEB FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.24

Taşıt kredisi: 1.30

Konut kredisi: 1.34

Bankaların güncel kredi faiz oranları son dakika: Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank ihtiyaç-taşıt-konut kredi faiz oranları ne kadar oldu?

QNB FİNANSBANK FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.19

Standart konut kredisi: 1.58

Taşıt kredisi: 1.61

Bankaların güncel kredi faiz oranları son dakika: Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank ihtiyaç-taşıt-konut kredi faiz oranları ne kadar oldu?

DENİZBANK FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.9

Tüketici kredisi: 1.9

Taşıt kredisi: 1.54

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SON DAKİKA! Bankaların güncel kredi faiz oranları: Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank ihtiyaç-taşıt-konut kredi faiz oranları ne kadar oldu?
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