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| Bakan Pekcan duyurdu! Tüm zamanların rekoruna ulaşıldı

haberi... , "Avrupa'ya açılan Kapıkule, Hamzabeyli, İpsala'da toplam giriş-çıkışı ekimde 100 bini geçti, tüm zamanların rekor işlem sayısına ulaşıldı" açıklamasında bulundu.

AA
Giriş Tarihi: 4.11.2020 14:16 Son Güncelleme: 4.11.2020 14:50 ABONE OL
Son dakika | Bakan Pekcan duyurdu! Tüm zamanların rekoruna ulaşıldı

Son dakika haberi: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Ticaretin kolaylaştırılması kapsamında TIR geçişlerinin daha hızlı ve verimli gerçekleştirilmesi amacıyla aldığımız tedbirler, yaptığımız modernizasyon çalışmaları, fiziksel ve sistemsel düzenlemeler ve Tek Durak Sistemiyle sınır kapılarımızda beklemelerin önüne geçiyoruz." dedi.

EKİM'DE 100 BİNİ GEÇTİ

Bakan Pekcan sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Son haftalarda ihracatımızdaki belirgin yükseliş de Kapıkule, Hamzabeyli ve İpsala Sınır kapılarımızda TIR işlemlerimize yansıdı. Bu kapsamda Ekim ayında ülkemizin Avrupa'ya açılan sınır kapıları olan Kapıkule'de 70 bin 694, Hamzabeyli'de 26 bin 74 , İpsala'da 8 bin 700 TIR giriş-çıkışı olmak üzere toplam giriş-çıkış sayımız 100 bini geçti ve tüm zamanların en yüksek işlem sayısına ulaşıldı." ifadelerini kullandı.

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Son dakika | Bakan Pekcan duyurdu! Tüm zamanların rekoruna ulaşıldı
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