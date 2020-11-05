Son dakika haberi: Bakan Kurum'dan İzmir deprem ile ilgili açıklama

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(İzmir'deki deprem) Bugün itibarıyla 34 bin 72 binada 210 bin bağımsız bölümde hasar tespit çalışmalarını tamamladık. Ağır hasarlı, acil ve yıkılacak bina sayımız 231, 3924 bağımsız bölümden oluşuyor. 1834 az hasarlı, 251 orta hasarlı binamız var. Bu çerçevede 12 binamızın yıkımlarını tamamladık"

BAKAN KURUM: 14 İLDEN 11 BİN 300 HASAR İHBARI ALINDI

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Ege Bölgesi'ndeki sigorta oranı yüzde 58 seviyelerine ulaşmış durumda. Depremden sonra 14 ilde 11 bin 300 hasar ihbarı alınmış durumda, bu ihbarlardan 10 bin 300'ü İzmir'den geldi. Sahada yoğun şekilde DASK hasar tespitleri yapılmaktadır."

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