Dolar fiyatlarında sert düşüş sürüyor! Dolar bugün ne kadar, kaç para? Güncel ve canlı Euro dolar alış satış fiyatı 12 Kasım

Dolar ve Euro bugün ne kadar, kaç para? sorusu vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Bilindiği üzere pandemi süreci tüm dünyada ekonomik anlamda olumsuzlukları da beraberinde getirmişti. Bu durum da dolar ve Euro fiyatlarında ciddi hareketliliğe neden oluyor. Önceki gün Başkan Erdoğan'ın gerçekleştirdiği konuşma sonrası ise Dolar ve Euro fiyatlarında ciddi düşüş yaşandı. Peki 12 Kasım Dolar ve Euro bugün ne kadar? İşte dolar euro alış satış fiyatı…

DOLAR VE EURO BUGÜN NE KADAR? (12 KASIM 2020)

Sabah saatlerinden bu yana vatandaşlar, 'Dolar kuru bugün ne kadar, kaç TL oldu?' sorusuna yanıt arıyor. İşte, 12 Kasım canlı rakamlar ile euro ve dolar kuru fiyatı;