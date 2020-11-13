Denge dijitale kayıyor

IBM'İNbirçok ülkede düzenlediği Think zirveleri, Kovid-19 salgını nedeniyle bu yıl dijital olarak yapılıyor. Zirvenin Türkiye ayağı Think Digital Türkiye etkinliğinde konuşan IBM Türkiye Genel Müdürü Volkan Sözmen, salgın sebebiyle dijitalleşmenin benimsenme hızının ivme kazandığını belirterek sözlerine şöyle devam etti: "Yıllar alabilecek süreçlerin, artık birkaç aya sığdırılabileceğini gördük. 82 yıldır Türkiye'de var olmanın bilinci ve güveniyle, tarihin, geriye dönüp bu dönemi; dijital dönüşümün hızlandığı ve hep birlikte, ülkemizin yeni teknolojik atılımının, temellerini attığımız dönem olarak göreceğine inanıyorum. Belirsizliği ve sürekli değişimi dikkate alarak yıllardır çeviklik ve esneklik ihtiyacından söz ediyoruz ve içinde bulunduğumuz dönem, kuruluşlarımızda bu yetenekleri oluşturmamızın ne kadar önemli olduğunu net bir şekilde gösteriyor."IBM'in Türkiye'de iyi teknoloji alanındaki liderliğini güçlendirmeyi amaçladıklarını belirten Sözmen, geleceğin teknik ve profesyonel becerilerine hazırlıklı bir neslin önemine de dikkat çekti. IBM Küresel Pazar Kıdemli Başkan Yardımcısı Bridget Van Kralingen salgının iş dünyasındaki etkilerine değindi: "Ekonomilerdeki iyileşmenin yavaş yavaş olacağı belli oluyor. Ancak dünyadaki birçok sektörden iş liderleriyle konuşurken, bir şeyin çok net olduğunu görüyorum. Bu dönem dijitalliğe geçiş hızlanacak. Büyük bir sağlık kuruluşunun sağlık hizmeti için aldığı telefon sayısı günde bin 500'den 43 bine yükseldi. 60 yaş üzeri tüm bankacılık müşterileri de artık dijitale erişebildikleri için bankalar, birçok şubenin yeniden açılamayacağını öngörüyor."