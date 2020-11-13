Son dakika haberi: 'Efsane aldatmaca' ortaya çıktı! Tüketiciler dikkat: Buna sakın kanmayın...

Son dakika haberi... Kasım ayında yapılan indirim kampanyalarındaki hileler tek tek ortaya çıkarken, vatandaşlar da konuyla ilgili çok sayıda şikayette bulundu. Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu sabah.com.tr'ye yaptığı değerlendirmede yapılan aldatıcı indirimlere dikkat çekti. Ağaoğlu, tüketicilerin girdikleri sitelerde bilinçli bir şekilde alışveriş yapmaları gerektiğini söyleyerek, "Yalancı indirim tespiti halinde ilan fotoğraflanıp, belgelenerek Reklam Kurulu'na şikayet edilmelidir" dedi.
CEZAİ YAPTIRIMI VAR
Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Efsane Cuma ve benzeri isimler altında yapılan indirimlerin tamamına yakını sahte indirim. Tüketiciler bilinçlendiler artık bunların farkındalar. Binlerce tespit yapıp Ticaret Bakanlığına şikayetlerini iletiyorlar. Çünkü bizim ülkemizde tüketici mevzuatı, yalancı indirim ve yanıltıcı ilanları yasaklamıştır. Üstelik bunu yapanlara yaptırım uygulanmaktadır." dedi.
CAYMA HAKKI
Aydın Ağaoğlu, "Bu noktada tüketicilere de görevler düşüyor. Tüketici özellikle internet ortamında sadece fotoğrafını gördüğü ürünün fiyatına bakarak sipariş vermemelidir. Önce bazı hususlara dikkat etmelidir. Çünkü Tüketici Kanunu'nun 48. maddesinde uzaktan yapılan satışlarla ilgili tüketiciyi koruyucu bazı koşullar bulunuyor. Buna göre internette satış yapan firmaların açık ticari ünvanı yanı sıra MERSİS numarası, sabit telefonu, cayma hakkı konusunda bilgilendirmesi de bulunması gerekmektedir. Bu kurallara uymayan firmaların, kanuna saygı göstermeyenlerin tüketiciye saygılı olacağını düşünmek fazla iyimserliktir." ifadelerini kullandı.
KREDİ KARTI DOLANDIRICILARINA DİKKAT
Ağaoğlu, "Kredi kartı ile alışveriş yapacak tüketiciler alışveriş için girdikleri sitede güvenlik sertifikası sistemi olduğunu kontrol ederek, tek kullanımlık sanal kartlar ile alışveriş yapsınlar. Çünkü bazı siteler tüketicinin kredi kartı bilgilerini depoluyor ve daha sonra bu bilgileri ele geçirenler vatandaşları mağdur ediyor" diye konuştu.
ALDATICI İNDİRİMLERİ BELGELEYEREK ŞİKAYET EDİN
Ağaoğlu, "Yılın 12 ayı 52 hafta boyunca yapılan indirim indirim değil yanıltmadır. Bu nedenle tüketicilerin çok dikkatli olmaları ve yalancı indirim tespiti halinde fotoğraflayarak fişini, belgesini ekleyerek Reklam Kurulu'na şikayet etmeleri gerekmektedir. Tüketiciler bu bilinçle hareket ederse, sahtekarlar bir süre sonrası ceza ödemekten yorulacak aldatıcı ilan ve reklamlardan vazgeçeceklerdir." sözlerini kullandı.
SATICI İNDİRİM ORANINI İSPAT ETMELİDİR
Ağaoğlu ayrıca, "Tüketici Kanunu'na göre indirim yapılacağı vaad edilen ürünün indirimden önceki fiyatının daha yüksek olduğunu ve vaad edilen oranda indirim yapıldığını ispat yükümlülüğü satıcıdadır. Örneğin; Yüzde 50 indirim yapılıp ve 500 liraya satılan bir ürünün daha önce 1000 liradan satıldığı ispat yükümlülüğü satıcıya aittir. Satıcı bunu ispatlayamazsa tüketici 500 liraya aldığı ürünle ilgili 500 lira üzerinden yüzde 50 indirim yapılmasını talep edebilir. Yani o ürünü 250 liraya alma hakkı vardır." diye konuştu.