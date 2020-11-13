Son dakika haberi: 'Efsane aldatmaca' ortaya çıktı! Tüketiciler dikkat: Buna sakın kanmayın...

KREDİ KARTI DOLANDIRICILARINA DİKKAT

Ağaoğlu, "Kredi kartı ile alışveriş yapacak tüketiciler alışveriş için girdikleri sitede güvenlik sertifikası sistemi olduğunu kontrol ederek, tek kullanımlık sanal kartlar ile alışveriş yapsınlar. Çünkü bazı siteler tüketicinin kredi kartı bilgilerini depoluyor ve daha sonra bu bilgileri ele geçirenler vatandaşları mağdur ediyor" diye konuştu.