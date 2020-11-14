Petkim’ın üçüncü çeyrek kârı 311 milyon TL

Kovid-19 dünya genelinde pek çok sektörü olumsuz etkilerken SOCAR Türkiye'nin yatırımlarına ev sahipliği yapan İzmir Aliağa'da üretim kesintisiz sürüyor. Geçtiğimiz günlerde üçüncü çeyrek sonuçlarını açıklayan SOCAR Türkiye'nin iştiraklerinden Petkim, pandemiye rağmen geçen yılın aynı dönemine göre kârlılığını yüzde 36 artırarak 311 milyon TL'ye çıkardı. Petkim ile entegre bir şekilde çalışan STAR Rafineri'de ise kapasite kullanım oranları yüzde 98'lere ulaştı.Bu zorlu süreçte yakalanan yüksek verimlilik, üretim ve kâr artışını konuştuğumuz SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Başkanı ve Petkim Genel Müdürü Anar Mammadov, elde edilen bu başarıda üretim süreçlerinin iyileştirilmesi, dijitalleşme, operasyonel esneklik ve çevikliğin kendilerine büyük destek verdiğini söyledi. 2018'de Petkim'de dijital dönüşümün başlatıldığını dile getiren Mammadov, "Dijital dönüşümle birlikte yüksek kaliteli ürün, hız ve yüksek verimlilik kabiliyetimiz öne çıktı. Sadece sistemlerimiz ve iş süreçlerimizle değil, çalışanlarımızın da dijitalleşme yolculuğunda yeteneklerinin ve dijital reflekslerinin geliştirilmesi amacıyla yaptığımız yatırımlar dahil üretim zincirimizi oluşturan tüm halkalarla teknolojik bütünlüğü sağladık. Attığımız bu adımlar pandemi döneminde bize büyük avantaj sağladı" dedi. Projelerle finans, insan kaynakları gibi birimlerin iş yapış şekillerinde de iyileştirmeler sağladıklarını aktaran Mammadov, "2020'nin üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre Petkim'de net kârımız yüzde 36 artarak 311 milyon TL'yi buldu" ifadelerini kullandı.Petkim'le entegre çalışan STAR Rafineri'nin de sahip olduğu ileri teknoloji ile pandemi sürecinde dahi kapasite kullanım oranını yüzde 98'lerin üzerine taşıdığını vurgulayan Mammadov, bu dönemde Doğu Akdeniz'de halka açık rafinerilerde ise kapasite kullanım oranlarının yüzde 50'lere kadar gerilediğine işaret etti. STAR Rafineri yatırımlarının devam ettiğini söyleyen Mammadov, şunları anlattı: "600 milyon dolarlık ilave depolama yatırımımız tamamlandığında STAR Rafineri'nin toplam yatırım değeri yaklaşık 7 milyar dolara ulaşacak. 45 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirdiğimiz IFOP Projesi de 2020 yılı bitmeden devreye girecek."54 milyar senaryo çalıştık