Tam gaz üretim

Ekonomide, hükümetin aldığı tedbirlerin meyvesini vermesiyle yılın üçüncü çeyreğinde yaşanan güçlü toparlanma verilere de yansıdı. Sanayi üretim endeksi eylülde aylık bazda yüzde 1.7 ile 0.2 olan beklentinin çok üzerinde arttı. Sanayi üretiminde yıllık artış ise yüzde 8.1 olarak gerçekleşti. Sanayi üretimi üçüncü çeyrekte, bir önceki çeyreğe göre yüzde 30.3 arttı. Aylık bazda en hızlı artış yüzde 6 ile yüksek teknoloji ürünü grubunda yaşandı. Aylık bazda üretim endeksinin azaldığı ürün grubunun olmadığı dikkat çekti. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklamasına göre, sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, eylülde madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0.4, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 8.5, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 8.6 artış gösterdi. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 1.7 arttı. Söz konusu ayda, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1.4, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 3.2, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4.2 artış kaydetti.Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Sanayi üretimi eylülde yıllık yüzde 8.1 arttı. Ara malı ve sermaye malı üretimindeki çift haneli artış büyüme dinamiği açısından çok olumlu. Yıllık performansımızla, Avrupa'da üretimini en fazla artıran ülke olduk" dedi.TOPARLANMANIN bir diğer sinyali ciro endeksinden geldi. Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi 2020 yılı Eylül ayında yıllık yüzde 26.2 arttı. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2020 yılı Eylül ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 30.9, inşaat ciro endeksi yüzde 23.3, ticaret ciro endeksi yüzde 30.9, hizmet ciro endeksi yüzde 4.1 arttı. Öte yandan perakende satış endeksi de yıllık bazda 7.8 arttı.