En hızlı tanıtım

Ekonomik açıdan dünyanın en değerli ilk 10 spor organizasyonu arasında yer alan, 9 yıl aradan sonra İstanbul'a geri dönen Formula 1 yarışı, start almadan Türkiye'nin tanıtımına büyük katkı sağladı. Bugün Intercity İstanbul Park'ta koşulacak olan yarış için Red Bull Racing ve AlphaTauri F1 takımlarının yer aldığı ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Topkapı Sarayı, Sultanahmet Meydanı gibi İstanbul'un çeşitli bölgelerine yer verilen video, Formula 1'in sosyal medya hesaplarında perşembe akşamı yayımlandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı himayesinde çekilen Türkiye Grand Prix'i Tanıtım Filmi, iki günde Formula 1'in sadece kendi twitter hesabından 3 milyona yakın kişiye ulaştı. Instagram'daki izlenme rakamı da 1 milyon 800 bini geçti. Formula 1 İstanbul tanıtım videosunu Facebook'ta ise 200 bine yakın kişi izledi. Videolar sadece F1'in kendi sosyal medya hesaplarında 5 milyondan fazla görüntülenme aldı. Paylaşım rekoru kıran videonun 450 milyona yakın kişiye ulaştığı belirtiliyor.







300 MİLYON DOLAR

Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix 2020, 200 ülkede ve 250'den fazla kanalda yayınlanacak. 10 takım, 20 sürücüyle 21 ülkede gerçekleştirilen Formula 1'in her bir yarışını 2 milyara yakın insan izliyor. Yarış boyunca yüzlerce ülkede yapılan yayınların toplam süresi de neredeyse 50 bin saati buluyor. İşin bu tarafından bakıldığında ise yarışların düzenlediği ülkeye paha biçilemez bir tanıtım fırsatı sunuyor. Yapılan tahminlere göre, dev organizasyonun Türkiye'nin tanıtımına 300 milyon dolar değerinde katkı yapması bekleniyor.



OTELLER DOLDU

Yarışların şehir ekonomilerine katkısını değerlendiren turizm sektörü temsilcileri, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Seyircili olsaydı özel jetlerle gelecek birçok ünlü yabancı isimle tanıtım iki katına çıkacaktı. Formula 1'i takip eden birçok yıldız isim var ve bunların sosyal medya takipçileri çok fazla. Kendi sosyal medyalarından yapacakları paylaşımlar çok etkili olacaktı. Ancak mevcut şartlarda bile büyük bir katkı var. Sadece takımların doldurduğu oteller ve aldıkları hizmetlerin İstanbul'a katkısı 100 milyon doları buluyor. İstanbul Park etrafındaki oteller doldu. Restoranlar yüzde 100 kapasite ile hizmet veriyor."







ÜLKEMİZ TANITILIYOR

Formula 1'i İstanbul'a geri getiren Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak da, "Burada tanıtılan şey İstanbul ve ülkemiz. Bu vesileyle yaklaşık 2 milyar kişi İstanbul'u izleyecek, dinleyecek ve konuşacak. Ekonomik boyutuna baktığımızda, yarış seyircisiz olsa bile 20 yarış aracı için 4 bin yabancı görevli geldi. Seyirci olmasa bile 4 bin yabancı görevlinin gelişi İstanbul turizmine katkı yapacak. Seyircisiz haliyle bile ekonomik katkısı 100 milyon doları buluyor" demişti.



Formula 1'in sosyal medya hesapları takipçi sayısı:

Instagram: 11 milyon

Twitter: 5 milyon

Facebook: 9.5 milyon

TikTok: 1 milyon



Ekonomik açıdan en değerli spor organizasyonları

Avrupa Futbol Şampiyonası

Dünya Kupası

Şampiyonlar Ligi

Formula 1

Olimpiyat Oyunları



İstanbul'da son 12 yılda yapılan büyük organizasyonlardan bazıları şöyle:

1999 Avrupa Yüzme Şampiyonası (Ataköy Yüzme Havuzu)

2001 Avrupa Basketbol Şampiyonası Finalleri (Abdi İpekçi Spor Salonu)

2005 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali (Atatürk Olimpiyat Stadı)

2009 UEFA Kupası Finali (Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı)

2009 Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası (Abdi İpekçi Spor Salonu)

2010 Dünya Basketbol Şampiyonası Finalleri (Sinan Erdem ve Abdi İpekçi Spor Salonları)

2011 Avrupa Bayanlar Voleybol Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali (Burhan Felek Voleybol Salonu)

2011 Avrupa Judo Şampiyonası (Abdi İpekçi Spor Salonu)

Formula 1 Türkiye Grand Prix (İstanbul Park)

MotoGP (İstanbul Park)

WTCC (Dünya Binek Otomobilleri Şampiyonası) (İstanbul Park)