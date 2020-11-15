Milyonlarca tüketiciye son dakika indirim uyarısı! Bunu yapmadan satın almayın...

Ürün pazarlamanın ve satmanın da bir kuralı olması gerektiğinin belirten Palandöken, "Yılardır dile getiriyoruz, kampanyaları kurala bağlayalım, mağduriyetlerin önüne geçelim. Çünkü bu satış kampanyalarında sadece kuralsız ürün satışı değil, merdiven altı ürünler de piyasaya sürülüyor. Stokları tüketmek için fırsat, indirim günü, kapatıyoruz gibi aldatıcı satış teknikleri uygulanıyor. Bu tarz yanıltıcı kampanya ve reklam yapan firmalara cezai işlem uygulanmalı. İndirim sezonu yılda iki kez olmak üzere sınırlandırılmalı ve indirimler izinle olmalı." ifadelerini kullandı.