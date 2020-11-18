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, 25 milyonluk büyük açılışa hazır

'de şehir içi trafiğine nefes aldıracak olan 4 yolun açılışı perşembe günü düzenlenecek törenle hizmete açılacak. Şehrin doğusuyla batısını birleştiren alternatif güzergahlar oluşturan yeni yollar 25 milyon liraya mal oldu.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Giriş Tarihi: 18.11.2020 15:08 ABONE OL
Kayseri, 25 milyonluk büyük açılışa hazır

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şehrin trafiği için büyük önem taşıyan 4 ayrı projenin açılışını Perşembe günü yapacaklarını duyurdu.

Bekir Yıldız Bulvarı-Şehir Hastanesi Katlı Kavşak-Kuzey Çevre Yolu Bağlantısı, Şehir Hastanesi Katlı Kavşağı 4. Kolu, Osman Kavuncu Bulvarı-Bekir Yıldız Bulvarı Bağlantı Yolu ve Osman Kavuncu Bulvarı-Serbest Bölge Bağlantı Yolu'nun Perşembe günü yapılacak muhteşem törenle açılacağını hatırlatan Başkan Büyükkılıç, "Bu büyük günün heyecanını ve coşkusunu yaşıyoruz. Bu stratejik hamlemiz ile şehrin doğusunu ve batısını birleştiren alternatif güzergahlar oluştu ve yarın açılışını gerçekleştirerek halkımızın hizmetine sunacağız" dedi.

Büyükşehir Belediyesi'nin 21 milyon 250 bin TL yatırım bedeli ile yaptığı 4 ana çalışması, alt yapısı, aydınlatması, çevre düzenlemesi ile toplam 25 milyon TL'ye mal oldu.

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Kayseri, 25 milyonluk büyük açılışa hazır
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