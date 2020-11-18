Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Sabiha Gökçen Havalimanı, "Yüksek Övgüye Değer Havalimanı" seçildi

Havalimanı, "Yüksek Övgüye Değer Havalimanı" seçildi

İstanbul Uluslararası Havalimanı, Avrupa Havalimanları Konseyi (ACI Europe) tarafından "Yüksek Övgüye Değer Havalimanı" seçildi.

AA
Giriş Tarihi: 18.11.2020 12:36 ABONE OL
Sabiha Gökçen Havalimanı, Yüksek Övgüye Değer Havalimanı seçildi

ACI Europe tarafından yapılan açıklamaya göre Sabiha Gökçen Havalimanı, 25-40 milyon yolcuya sahip havalimanları kategorisinde Yüksek Övgüye Değer Havalimanı olarak belirlendi.

Söz konusu ödülün gerekçeleri ise mayıs ayından bu yana terminal binası içinde alınan Kovid-19 önlemleri, yolculara sunulan dijital çözümler ve kapalı kalınan nisan-mayıs aylarında havalimanı genelinde yapılan bakım ve onarım faaliyetleri olarak sıralandı.

Sabiha Gökçen Havalimanı 2018 yılında da yine ACI Europe tarafından "Yüksek Övgüye Değer Havalimanı" olarak seçilmişti.

piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Sabiha Gökçen Havalimanı, "Yüksek Övgüye Değer Havalimanı" seçildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA