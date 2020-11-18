Yatırım ortamını iyileştirici reformlar geliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Türkiye'de büyüme süreciyle enflasyon hedefinin çelişmeyeceğini belirterek, "Bu yıl büyümenin yüzde 0.3 olmasını bekliyoruz" dedi. Bakanlığının TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki bütçe görüşmelerinde konuşan Elvan, "Salgına yönelik alınan kısıtlayıcı tedbirler ekonomik aktiviteyi olumsuz etkiledi. İhracat ve turizm gelirleri olumsuz etkilendi. Bu gelişmelerle yılın ikinci çeyreğinde ekonomi yüzde 9.9 daraldı. İç talepteki toparlanma ve dış talebin normal seviyelere yansıması ve ihracatı destekleyen büyüme tercihimiz ile 2022 ve 2023 yıllarında istikrarlı bir büyüme dönemine gireceğiz. 2020'de işsizliğin yüzde 13.8 olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir" diye konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan bütçe sunumunda açıklamalar: "Finansal istikrar ve fiyat istikrarını çok önemsiyoruz" | Video

HEDEF TEK HANEYE İNDİRMEK

Enflasyonu tek haneli seviyelere indirmenin temel hedef olduğunu belirten Elvan, "Yerli ve uluslararası girişimciler açısından yatırım ortamını iyileştirme konusunda yapısal reformları hayata geçireceğiz. Büyüme politikasına güçlü şekilde uymak için sanayicimize her türlü desteği vereceğiz" dedi.



GÜÇLÜ BORÇ PROFİLİ

Elvan, şeffaf, öngörülebilir ve istikrarlı bir biçimde uygulanacak ekonomi politikalarıyla ülke risk priminin azaltılacağını, yurtdışı borçlanmada maliyetin düşürülüp, daha uzun vadeli tahvil ihraçlarıyla toplam vade yapısının güçlendirileceğini, ülkenin düşük borç stokunun yanına vade uzamasını da ekleyerek, güçlü bir borç profiline ulaşılacağını anlattı.



YAPISAL REFORM HAZIRLIĞI

Fiyat istikrarını sağlayacak, yatırım ortamını iyileştirecek, üretim odaklı gelir oluşturma potansiyelini yükseltirken salgının olumsuz etkilerini giderecek ekonomik ve sosyal dönüşüm programlarını hayata geçireceklerini söyleyen Elvan, "Yatırım ortamının iyileştirilmesi, kamu gider ve gelirlerinin kalitesinin yükseltilmesi konusunda yapısal reformlar hayata geçirilecek. Salgın ile mücadelede önemli destek unsuru bütçe disiplini ile elde edilen kamu mali alanının büyüklüğü ve kamu borcunun seviyesi oldu. Bu unsurlar ülkemize önemli bir manevra alanı sağladı" dedi.



GİRİŞİM SERMAYESİ FONLARI'NA DESTEK

Girişim Sermayesi Fonları'na doğrudan kaynak aktarımı ile 2023 sonuna kadar 2 milyar lira tutarında kaynak taahhüdünde bulunacaklarını söyleyen Elvan, "Gelecek yıl altyapıya yönelik kamu yatırımları vasıtasıyla özel sektörün yenilikçi ve üretken yatırımlarına önemli katkı sağlanacak. Bir önceki yıl sermaye giderlerine bütçemizden 56.6 milyar lira ayırmışken bu yıl söz konusu rakamı yüzde 83 artışla 103.7 milyar lira seviyelerine taşındı. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, vatandaşlarımızın refahını artıracak yatırımları hayata geçirmeye devam edeceğiz" dedi.







69.4 MİLYARLIK ÖDEME ERTELENDİ

Kovid-19'un olumsuz etkilerini gidermek amacıyla 29.4 milyar TL vergi ödemesiyle, 40 milyarlık sosyal güvenlik prim ödemesinin ertelendiğini anlatan Elvan, "Çiftçilerimize yönelik destek tutarlarının salgın nedeniyle kredi ertelemelerine ve kullandırımlarına bağlı olarak 2020 yılı sonunda 4.6 milyar liraya ulaşması beklenmektedir. Bu amaçla 2021 yılı bütçesinde 5.5 milyar lira ödenek öngörülüyor" dedi.