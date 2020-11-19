Girişimciler için dev zirve: Geleceğin ayak sesleri

Türkiye'nin tek haftalık ekonomi dergisi PARA tarafından düzenlenen 4. Yeni Nesil Girişimcilik Zirvesi 2020 Webinarı yapıldı. Pandemi koşulları nedeniyle webinar olarak gerçekleşen zirveye Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank katıldı. Webinar'daki beş ayrı panel ve özel oturumlarda 36 önemli isim görüşlerini ve girişim hikayelerini anlattı. Zirvede Borsa İstanbul Grubu; Borsa İstanbul, Takas İstanbul ve Merkezi Kayıt İstanbul, Halk Bankası, Türk Telekom, Vakıf Katılım ve Kentvizyon sponsor olarak yer aldılar.

"GİRİŞİMCİLERİN YANINDAYIZ"

Zirvenin açılışında konuşan Turkuvaz Dergi Grubu Genel Müdürü ve İcra Kurulu Üyesi Yasemin Gebeş, pandemi nedeniyle bütün dünyanın zor bir dönemden geçtiğini belirterek, madalyonun bir de fırsat tarafı olduğunu vurguladı. Gebeş, "Dönem itibariyle şanslı olmayan sektörler mevcut. Ancak resmin ters tarafından bakacak olursak bu dönem, yenilikçilere, stratejik düşünenlere, başarı odaklılara, örgütlenme yetenekleri yüksek olanlara büyük fırsatlar tanıyor. Girişimci olarak tanımladığımız kitlenin genel özelliklerini oluşturan bu olgular, ekonomiye beklenmedik zamanlarda fark yaratarak katkıda bulunma şansını veriyor"dedi. Para Dergisi'nin girişimcilere her zaman özel önem verdiğini belirten Gebeş şunları söyledi:

"Para Dergisi olarak yayın hayatımıza başladığımız günden itibaren ülkemizin ekonomik ve sosyal gelişimine katkıda bulunan çalışmalara imza atıyoruz. Bu çerçevede Türkiye ekonomisinin geleceğini inşa edecek yeni girişimler ve onların ortaya koyduğu yeni iş alanları ve yarattıkları yeni istihdamın giderek daha önemli hale geldiğini biliyor ve yayınımızda bu kurumları teşvik etmeye özen gösteriyoruz. Genç girişimcilerimize destek veren uygulamaların son trendlerini hem dergimizde içerik olarak vermeye hem de sektör ortaklarını bir araya getirdiğimiz zirvelerimizde anlatmaya özen gösteriyoruz. Bu vesile ile bugün ülkemizdeki baş aktörleri dinleyelim istedik. İşlerini nasıl yönetiyorlar, pandemiyle nasıl savaşıyorlar, stratejilerini ne şekilde değiştirdiler, pandemi süreci onlara ne öğretti, yapılması ve yapılmaması gerekenler… Zirvemizde dinleyeceğimiz, öğreneceğimiz, tartışacağımız konuların tüm girişimcilerimize ilham olmasını, yeni girişimcilere vesile olmasını ve girişimcilerimizin dünyaya açılmasına bir kapı olmasını diliyoruz."

BORSA İSTANBUL'DAN DAVET VAR

Zirvenin açılışında konuşan Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Alpogan Sabri Erdoğan, Borsa İstanbul olarak girişimcileri desteklemeyi sürdürdüklerini hatırlattı. Pandemi süresince tüm dünyada teknoloji yatırımcılarının fonlama süreçlerinin kesintiye uğradığını hatırlatan Erdoğan, "Türkiye'ye baktığımızda ise oldukça iyi bir tablo olduğunu görüyoruz. Bu yılın ilk 10 ayında girişim şirketlerine 118 milyon dolarlık rekor düzeyde fon aktarımında bulunuldu" dedi. Borsa İstanbul olarak önümüzdeki yıl girişim şirketlerine 200-300 milyon dolarlık bir fon sağlamayı öngördüklerini de söyleyen Erdoğan şu bilgileri verdi:

"İlk 10 ayda 118 tane yatırım gerçekleşti. SPK tarafından onaylanan girişim sermayesi fonlarına bakıyoruz 58. Burada girişim sermayesi yatırım fonlarına sağlanan vergi teşvikleri çok önemli. Bu yıl Türk girişimleri 2.3 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaştı. Yine de diyorum ki bunlar henüz başlangıç. Borsa İstanbul olarak bu yıl önde gelen teknoloji firmalarımızın halka arzını gerçekleştirdik. Bu konudaki çalışmalarımız devam edecek. Erken aşama girişimlerimiz içinse bir başka platformumuz var; Özel Pazar. Burada şu anda 112 yatırımcımız ve 254 firmamız var. Amacımız yatırımcılarımız ve firmalarımızı Borsa İstanbul markasının gücü ile bir araya getirmek. Diğer tüm teknoloji firmalarının da özel pazarda olmasını isteriz. Amacımız özel pazarı bir tür girişim sermayesi platformuna dönüştürmek. Burada hem melek yatırımcılarla hem inovasyon erken aşama girişimleri ile buluşturmak istiyoruz. Ayrıca bu yıl B2B etkinlikleri planlıyorduk. Pandemi koşulları nedeniyle ertelenmek zorunda kaldık. Burada amacımız pandemi sonrasında fiziksel ortamda bir B2B organizasyonu yapmak. Amacımız startup'lara yatırım yapılması, yatırım yapılamıyorsa müşteri olunması ürün ve hizmetlerde koçluk yapılmasını sağlamak. Hepinizi Borsa İstanbul özel pazara bünyesine bekliyoruz. Biz elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız."

GENÇLERE VE KADINLARA 500 MİLYON TL KREDİ

Halkbank Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Hasan Tuncay ise, Türkiye'de girişimciliğin desteklenmesi ve yenilikçi girişimlerin başarıya ulaştırılması için bankacılık sektörü kadar bilgi ve sermaye desteğini sağlayacak yatırımcılara da çok büyük iş düştüğüne dikkat çekiyor. Zirve kapsamında yaptığı konuşmada Halkbank olarak özellikle genç ve kadın girişimcileri desteklemeyi bir misyon edindiklerini söyleyen Tuncay, şu bilgileri paylaştı:

"Bankacılık sektörümüzde geleneksel girişimcilik anlayışının yerini inovasyon farklılaşan ve yaratıcılığa dayalı yeni nesil girişimcilik aldı. Biz de Halkbank olarak farklı deneyimlere sahip farklı alanlardaki girişimcilere birçok avantaj sağlayan krediler sunuyoruz. Girişimcilik kredilerimizle üniversite mezunu genç girişimcilerden, kadın girişimcilere ve teknokent'lerde faaliyet gösteren teknolojik girişimcilere kadar çok geniş yelpazede tüm girişimcilere desteklemeye çalışıyoruz. Bu konuda özellikle gençlere ve kadınlara mutlaka destek veriyoruz. 3 bin 600'den fazla kadın genç girişimciye 500 milyon TL kredi kullandırdık. Kısa süre içinde desteklediğimiz girişimci sayımızı 5000'e kredi miktarını ise 2 milyar TL'ye çıkartmayı hedefliyoruz."

Son yıllarda Türk girişimcilerinin dünya çapında büyük başarılara imza attığını da hatırlatan Tuncay, buna örnek olarak Türkiye'nin ilk unicorn'u olan Peak Games'in kurucusu Sidar Şahin ve Almanya'da Covit-19 aşısını bulan Uğur Şahin ve Özlem Türeci'yi örnek gösterdi. Tuncay, "Bu verdiğimiz girişim örnekleri aslında pandemi sonrasında ülkemizin potansiyelini de ortaya koymakta" dedi.