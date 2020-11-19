Servis sektöründe uzaktan tamir dönemi

PANDEMİ ile birlikte birçok sektör sert bir kabuk değişimi yaşıyor. Bunların başında da saha servis sektörü var. Salgınla birlikte birçok endüstrinin zor durumda kaldığına vurgu yapan IFS Türkiye Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ergin Öztürk, saha servis yönetiminde yepyeni bir dönemin başladığını söyledi. Öztürk, "Yeni normal sürecinde uzaktan verilen hizmetlerin önemi de arttı. Temassız teknolojilerin kullanıma girmesi ile, satış sonrası hizmetler" uzaktan erişilebilir hale geldi" dedi. Öztürk yeni süreci şu sözlerle ifade etti: "Hizmetlerin dijitale aktarılması ile bekleme sürelerinde de azalmalar sağlanmaya başlandı. Böylelikle şirketler, müşteri memnuniyetinde önemli avantajlar elde eder oldular. Paralel olarak da saha servis yönetiminde anında ve uzaktan erişim konusu satış sonrası hizmetlerin ayrılmaz bir unsuru oldu. Saha servis hizmetlerindeki süreçlerin dijitalleşmesi de şirketlere her aşamada çeviklik getiriyor. Şirketler sahada oluşabilecek problemlere anında ve uzaktan müdahale edebilmeleri sayesinde müşteri memnuniyeti kazanma yolunda büyük avantaj elde ediyorlar. Son kullanıcının kusursuz bir satış sonrası deneyimi yaşaması için, saha servis elemanının anında uzaktan erişimle uzmanlar tarafından yönlendirilmesi artık mümkün. Bu teknoloji sayesinde şirketler sundukları ürün, satış ve satış sonrası performansları ile ilgili daha ölçülebilir ve eş zamanlı veriye ulaşıp duruma uygun çözüm üretme noktasında esneklik ve çeviklik kazanmakta."