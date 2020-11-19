Varank: “Pandemi sonrası fırsatlara odaklanmalıyız”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulusal Girişimcilik Stratejisi'ni hazırlamaya başladıklarını belirterek, bütüncül ve kapsamlı bir yol haritasıyla, pandemi sonrası dönemin fırsatlarını en iyi şekilde kullanmaya odaklanacaklarını söyledi. Türkiye'nin en büyük sermayesinin akıl olduğunu her platformda dile getirdiğini vurgulayan Varank, Türkiye'nin küresel eğilimleri yakından takip edip, özgün yaklaşımlarını cesaretle ortaya koymaktan çekinmeyen, dinamik, heyecanlı, azimli gençleri olduğunu kaydetti.

Küçük ekiplerin büyük işlere imza atıp, küresel çapta ses getirebildiğini dile getiren Varank, "Bunun en yakın örneği, oyun sektöründe yazılan başarı hikâyeleri. Biyoteknoloji, yapay zeka, siber güvenlik, fintek, mobil uygulamalar gibi alanlarda da ciddi potansiyelimiz var. Bahsettiğim alanlar aslında pandemi sonrası dönemin yükselen yıldızı olmaya aday. 2023'e kadar en az 10 Turcorn çıkaracağız derken, kendimize bu potansiyeli baz alıyoruz. Turcorn adaylarını tespit edip, özel bir programla büyümelerini teşvik edeceğiz" dedi.

YENİ FIRSATLAR TARTIŞILIYOR

Turkuvaz Medya Grubu'nun haftalık ekonomi dergisi Para Dergisi'nin "4. Yeni Nesil Girişimcilik Zirvesi / Covid-19 Sonrası Girişimcilik Webinar"ına video konferans yöntemiyle katılan Bakan Varank, pandemi sonrası dünyada yeni fırsatlarının tartışılacağı bu etkinliğin tüm katılımcılara faydalı olmasını temennisinde bulunarak sözlerine başladı. Ülkelerin küresel rekabet gücü kazanmasında, yeniliklere, kimsenin düşünmeye dahi cesaret edemediği işlere odaklanmanın temel bir rol oynadığını dile getiren Varank, bu fikirleri ticarileştirebilen, ölçek kazandıran ve piyasalara girmesini kolaylaştıran ekosistemlere sahip ülkelerin de büyüme yarışında ipi göğüsleyenler olduğunu kaydetti. "Tabii bu işler burada kelimelere döküldüğü kadar kolay değil" diyen Varank, erken aşama girişimlerin ölçek kazanabilmeleri için aşmaları gereken engeller olduğunun altını çizdi. Varank, "Örneğin, finansmana erişip, yatırım almaları, yetkin insan kaynağı bulmaları ve farklı pazarlara uyum sağlamaları bunlardan sadece bir kaçı" dedi.

"FİNANSA ERİŞİMDE ÇEŞİTLİLİK ARTMALI"

TÜBİTAK Bireysel Genç Girişimci Programı sayesinde son 8 senede bin 500'e yakın girişim kurulduğunu belirten Varank, "KOSGEB'le geleneksel girişimcilere 65 bin TL'ye kadar, imalat sektöründe faaliyet gösteren ileri girişimcilere de, 375 bin TL'ye kadar geri ödemesiz destekler veriyoruz. Bu desteklerde gençlere ve kadınlara pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Kalkınma ajanslarımızla girişimcilere mali destek sağlamanın yanında eğitimler veriyor, girişimcilik ve kuluçka merkezi gibi ortak altyapılar kuruyoruz. Finansa erişim alanında Bölgesel Kalkınma Fonu, Teknoloji ve İnovasyon Fonu ile Bilişim Vadisi Girişim Sermayesi Fonu'nu hayata geçirdik. Tüm bu örnekler, kamunun bu işi nasıl sahiplendiğini ortaya koyuyor. Ancak, daha büyük işlere imza atabilmek için özellikle finansa erişimde çeşitliliği artırmalıyız. Bu noktada özel sektörün, yeni filizlenen girişimleri desteklemesi ve bu işlere heyecanla yaklaşması şart" diye konuştu.

Varank, Para Dergisi'nin her sene başarıyla düzenlediği Yeni Nesil Girişimcilik Zirvesi'nin, girişimciliğin yaygınlaşması ve yeni fırsatların en iyi şekilde değerlendirilmesi konusunda hedeflerine ulaşmasını ümit ettiğini söyledi.

"GİRİŞİMCİLİĞİN HAMİSİYİZ"

Türkiye örneğine bakıldığında teknolojiyi odağına alan girişimlerde çok güçlü ama maalesef yeterince keşfedilmemiş bir potansiyel var. Bunun en temel sebeplerinden birisi, özel sektörün start-up'larla birlikte çalışma ve onlara yatırım yapma konusunda ürkek davranmaları. Hâlihazırda Türkiye'de girişimcilik neredeyse tamamen kamu tarafından destekleniyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak girişimciliğin hamisi konumundayız. Ekosistemi sağlıklı bir şekilde geliştirmek için girişimci adaylarına ücretsiz eğitim veriyoruz. Fikirden, bir ürünün ticarileşmesine kadarki tüm süreçlerde danışmanlık destekleri veriyor, fiziki yer ihtiyaçları konusunda yardımcı oluyor ve girişimcilerin finansa erişimlerini farklı mekanizmalarla kolaylaştırıyoruz.