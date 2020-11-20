SON DAKİKA: Milyonlarca emekli maaşına zam müjdesi geldi! 2021 Ocak ayı SSK ve BAĞKUR emekli maaş zammı ne kadar, kaç para olacak?

Türkiye'de milyonlarca emekliye Ocak ayında yapılacak zam miktarı ile ilgili detaylar belli oluyor. Emekli maaşlarına yapılacak zam miktarında en önemli etken enflasyon rakamları oluyor. Şu ana kadar ise 4 aylık enflasyon rakamları açıklandı. Açıklanan rakamlar doğrultusunda emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı netleşmeye başladı. Peki, 2021 Ocak ayı SSK ve BAĞKUR emekli maaş zammı ne kadar, kaç para olacak? İşte son dakika haberinin ayrıntıları…
Memurların ve emeklilerin yüzde 3'lük Ocak zammı, enflasyon farkıyla yüzde 5.35'i bulabilecek. En düşük aylık memur emeklilerinde 2 bin 964 lira olacak. İşte emeklilere yapılacak zam miktarı;
Takvim'in haberine göre, Ocak artışı yüzde 3 olursa en düşük maaş; memur emeklilerinde 2 bin 814 liradan 2 bin 898 liraya yükselecek. Eğer oran yüzde 5.35'e yükselirse de bu maaş 2 bin 964 liraya ulaşacak. OCAK zammı yüzde 5.35 çıkarsa aile yardımı hariç en düşük memur maaşı 3 bin 719 liradan 3 bin 918 liraya çıkacak. Memurların aile yardımı da artacak.
TÜFE TAHMİNİ % 10.5
Yeni Ekonomi Programı'nda 2020 enflasyonu yüzde 10.5 olarak tahmin edildi. Buna göre; 2020'nin ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon yüzde 4.49 olacak.
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları yüzde 4.49, memur emeklilerininki yüzde 0.49 enflasyon farkıyla yüzde 3.49 yükselecek.
NASIL DEĞİŞECEK?
En düşük esnaf emeklisi aylığı bu tahmine göre bin 886 liradan bin 971 liraya çıkacak.
2000'den önce emekli olan SSK'lılarda taban aylık da 2 bin 233 liradan 2 bin 333 liraya yükselecek.
● EMEKLİYE EN AZ 1.988 TL: En düşük emekli aylığı; esnafta bin 988, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 353, memurda 2 bin 938 liraya yükselecek.
● MEMURA EN AZ 3.882 TL: Aile yardımı hariç en düşük memur maaşı 3 bin 882 liraya çıkacak.
● 527 TL AİLE YARDIMI: Yüzde 4.4 artış ile eş yardımı 366,54, çocuk yardımı 0-6 yaş için 80,62, üstü için 40,31 liraya çıkacak. 2 çocuklu, eşi çalışmayan memur 527 lira alabilecek.
● DOKTORA 2.741 TL: Emekli Sandığı kapsamındaki emekli doktorlara her ay yapılan ilave ödeme uzmanlarda 2 bin 625 liradan 2 bin 741, uzman olmayanlarda 2 bin 7 liradan 2 bin 96 liraya ulaşacak.
EK ÖDEME DE ARTACAK
Bu yılın ikinci yarısına ilişkin şu ana kadar sadece Temmuz ve Ağustos ayı enflasyon verisi açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) Temmuz'da yüzde 0.58, Ağustos'ta yüzde 0.86 olarak gerçekleşti.
65 YAŞ AYLIĞI NE KADAR?
65 yaş aylığı halen 711,50 lira seviyesinde bulunurken, 742,81 liraya çıkacak.
65 YAŞ AYLIĞI NE KADAR?
65 yaş aylığı halen 711,50 lira seviyesinde bulunurken, 742,81 liraya çıkacak.
AİLE YARDIMI NE KADAR?
Yüzde 4.4 artış ile eş yardımı 366,54, çocuk yardımı 0-6 yaş için 80,62, üstü için 40,31 liraya çıkacak. 2 çocuklu, eşi çalışmayan memur 527 lira alabilecek.
EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara ödenen aylık, bin 612 liraya ulaşacak.