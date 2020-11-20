SON DAKİKA: Milyonlarca emekli maaşına zam müjdesi geldi! 2021 Ocak ayı SSK ve BAĞKUR emekli maaş zammı ne kadar, kaç para olacak?

Türkiye'de milyonlarca emekliye Ocak ayında yapılacak zam miktarı ile ilgili detaylar belli oluyor. Emekli maaşlarına yapılacak zam miktarında en önemli etken enflasyon rakamları oluyor. Şu ana kadar ise 4 aylık enflasyon rakamları açıklandı. Açıklanan rakamlar doğrultusunda emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı netleşmeye başladı. Peki, 2021 Ocak ayı SSK ve BAĞKUR emekli maaş zammı ne kadar, kaç para olacak? İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

MİLYONLARCA EMEKLİNİN BEKLEDİĞİ ZAM HABERİ: EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Memurların ve emeklilerin yüzde 3'lük Ocak zammı, enflasyon farkıyla yüzde 5.35'i bulabilecek. En düşük aylık memur emeklilerinde 2 bin 964 lira olacak. İşte emeklilere yapılacak zam miktarı;