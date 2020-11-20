Ulusal Girişimcilik Stratejisi hazırlanıyor

Para Dergisi'nin düzenlediği 4. Yeni Nesil Girişimcilik Zirvesi bu yıl pandemi nedeniyle online yapıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katıldığı zirvede 36 isim girişim hikâyelerini paylaştı. Zirvede Borsa İstanbul Grubu; Borsa İstanbul, Takas İstanbul ve Merkezi Kayıt İstanbul, Halk Bankası, Türk Telekom, Vakıf Katılım ve Kentvizyon sponsor olarak yer aldı. Zirvenin açılışında konuşan Turkuvaz Dergi Grubu Genel Müdürü ve İcra Kurulu Üyesi Yasemin Gebeş, pandemi nedeniyle bütün dünyanın zor bir dönemden geçtiğini belirterek, madalyonun bir de fırsat tarafı olduğunu vurguladı.Bakan Varank ise açılış konuşmasında Ulusal Girişimcilik Stratejisi'ni hazırlamaya başladıklarını belirterek, bütüncül ve kapsamlı bir yol haritasıyla, pandemi sonrası dönemin fırsatlarını en iyi şekilde kullanmaya odaklanacaklarını söyledi. Türkiye'nin en büyük sermayesinin akıl olduğunu her platformda dile getirdiğini vurgulayan Varank, Türkiye'nin küresel eğilimleri yakından takip edip, özgün yaklaşımlarını cesaretle ortaya koymaktan çekinmeyen, dinamik, heyecanlı, azimli gençleri olduğunu kaydetti. Küçük ekiplerin büyük işlere imza atıp, küresel çapta ses getirebildiğini dile getiren Varank, "Bunun en yakın örneği, oyun sektöründe yazılan başarı hikâyeleri. Biyoteknoloji, yapay zeka, siber güvenlik, fintek, mobil uygulamalar gibi alanlarda da ciddi potansiyelimiz var. Bahsettiğim alanlar aslında pandemi sonrası dönemin yükselen yıldızı olmaya aday. 2023'e kadar en az 10 Turcorn çıkaracağız derken, kendimize bu potansiyeli baz alıyoruz. Turcorn adaylarını tespit edip, özel bir programla büyümelerini teşvik edeceğiz" dedi.TÜBİTAK Bireysel Genç Girişimci Programı sayesinde son 8 senede bin 500'e yakın girişim kurulduğunu belirten Varank, "KOSGEB'le geleneksel girişimcilere 65 bin TL'ye kadar, imalat sektöründe faaliyet gösteren ileri girişimcilere de, 375 bin TL'ye kadar geri ödemesiz destekler veriyoruz" dedi.Bakan Varank, "Türkiye örneğine bakıldığında teknolojiyi odağına alan girişimlerde çok güçlü ama maalesef yeterince keşfedilmemiş bir potansiyel var. Bunun en temel sebeplerinden birisi, özel sektörün start-up'larla birlikte çalışma ve onlara yatırım yapma konusunda ürkek davranmaları. Hâlihazırda Türkiye'de girişimcilik neredeyse tamamen kamu tarafından destekleniyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak girişimciliğin hamisiyiz" dedi.Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Alpogan Sabri Erdoğan, girişimcileri desteklemeyi sürdürdüklerini belirterek, "Pandemi süresince tüm dünyada teknoloji yatırımcılarının fonlama süreçleri kesintiye uğradı. Türkiye'de ise iyi bir tablo var. İlk 10 ayda girişim şirketlerine 118 milyon dolarlık rekor düzeyde fon aktarımında bulunuldu" dedi. Borsa İstanbul olarak önümüzdeki yıl girişim şirketlerine 200-300 milyon dolarlık bir fon sağlamayı öngördüklerini de söyleyen Erdoğan, şu bilgileri verdi: "İlk 10 ayda 118 tane yatırım gerçekleşti. SPK tarafından onaylanan girişim sermayesi fonlarına bakıyoruz 58. Erken aşama girişimlerimiz için platformumuz var; Özel Pazar. Burada şu anda 112 yatırımcımız ve 254 firmamız var. Amacımız yatırımcılarımız ve firmalarımızı Borsa İstanbul markasının gücü ile bir araya getirmek.Halkbank Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Hasan Tuncay ise, Türkiye'de girişimciliğin desteklenmesi ve yenilikçi girişimlerin başarıya ulaştırılması için bankacılık sektörü kadar bilgi ve sermaye desteğini sağlayacak yatırımcılara da büyük iş düştüğüne dikkat çekerek, şöyle konuştu: "Halkbank olarak girişimcilere birçok avantaj sağlayan krediler sunuyoruz. Girişimcilik kredilerimizle üniversite mezunu genç girişimcilerden, kadın girişimcilere kadar çok geniş yelpazede tüm girişimcilere desteklemeye çalışıyoruz. Bu konuda özellikle gençlere ve kadınlara mutlaka destek veriyoruz. 3 bin 600'den fazla kadın genç girişimciye 500 milyon TL kredi kullandırdık."