AVM’lerden restoranlara tam destek

İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında AVM'lerin içerisindeki restoran, lokanta ve kafelerin de kısıtlama kapsamına alınması üzerine AVM yatırımcıları dün olağanüstü toplandı. Toplantıdan tamamen kapananlardan kira alınmaması, paket servis ve gel-al olarak faaliyetlerini devam ettirenlerden ise ciro bazlı kira alınması tavsiye kararı çıktı. Söz konusu işletmelerden ortak gider masrafı ise alınmaya devam edilecek. Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş, "AVM içindeki açık alanı olan restoranlar pandemi sürecinin negatif etkisinden kurtulmak üzereydi ki yeniden kısıtlama geldi. AVM'ler kapandığında yatırımcı işletmelerden kira almadı. Sıkıntıyı sübvanse etti ancak bu sefer artık yatırımcı da zorda. Herkesin dövizle borcu var. Buna rağmen dernek olarak kısıtlamadan negatif etkilenecek işletmelere her türlü desteği verme kararı aldık" dedi.



GEREKLİ DESTEKLER VERİLECEK

Alman AVM yatırım grubu Ece'nin Türkiye Genel Müdürü Nuri Şapkacı, süreçten etkilenen restoranlar için gerekli desteklerin verileceğini söyledi. Şapkacı, "Halen faaliyetine devam edip paket servis yapacak işletmelere ayrı, faaliyetine devam edemeyenlere ise ayı destekler üzerinde çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. Venezia Yönetim Direktörü Oğuz Isıgöllü, kafe ve restoranlara AVM'nin 20:00'da kapanışından sonra paket servis hizmetleri için 22:00'ye kadar çalışma izni vereceklerini söyledi. "Bu süreçte paket servis hizmeti veremeyecek olan ve al git hizmetinde verim alamayacağı düşünüp bir süre faaliyete olamayacağını bildirip kapatmak isteyenlere de herhangi bir yaptırımımız olmayacak" diyen Isıgöllü, "Cirolarını takip ederek, tüm pandemi sürecinde olduğu gibi bu süreçte de kira konusunda kendilerine gerekli tüm desteği vereceğiz" şeklinde konuştu.



LOKANTACILARDAN 'KOMİSYON İNDİRİMİ' ÇAĞRISI

Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Genel Başkanı Aykut Yenice, salgınla mücadele kapsamında lokantaların sadece paket servisi yapabileceğini hatırlatarak, "Bu zorlu süreçte online yemek sipariş sitelerinin esnaftan aldığı komisyonu en aza indirmesi gerekiyor, beklentimiz o yönde" dedi. Binlerce çalışanı olan sektörün karardan olumsuz etkileneceğini vurgulayan Yenice, yeni genelge nedeniyle paket servis satışlarında artış olacağını belirterek şunları söyledi: "Paket servisinden en çok online yemek sipariş siteleri pay alacak. Onların işleri artacak, bundan rahatsız değiliz ancak burada zorda olan esnafımıza karşı komisyonların düşürülmesi gerekiyor. Bu firmalar da bize destek olmalı. Onların da belli bir maliyetleri var bunu anlıyoruz ancak bizi de düşünmeleri gerekiyor."



KAPANANDAN KİRA ALINMAYACAK

İSFANBUL Alışveriş Caddeleri Yönetim Direktörü Kemal Baştürk ise son alınan karar sonrası önceliklerinin istihdamı korumak olduğunu ifade etti. Baştürk, "Mart döneminde olduğu gibi genelge kapsamında tamamen kapanan mağazalardan kira alınmaması yönünde bir uygulama yapılacak. Faaliyetlerine kısıtlı olarak devam eden restoranlarla ise birebir görüşmeler yapılacak ve indirimlerle süreç yönetilecek" dedi