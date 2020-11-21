OPET’ten Çanakkale’ye 300 milyonluk ‘tarihi’ dokunuş

OPET, Gelibolu Yarımadası'nın doğal dokusunu koruyarak, çağdaş bir görünüme kavuşması için 14 yıl önce başlattığı "Tarihe Saygı Projesi"ne pandemiye rağmen ara vermeden devam ediyor. OPET Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk liderliğinde Çanakkale Savaşları'nın geçtiği Eceabat bölgesindeki rehabilitasyon çalışmalarının ardından "2018 Troya Yılı"nda Troya Ören Yeri'ne en yakın yerleşim yeri olan Tevfikiye Köyü'nü Arkeo-köye dönüştüren OPET, son olarak Troya Bölgesi'ndeki Çıplak Köyü'ne kimlik kazandırarak Etno-köy'e dönüştürdü. 5000 yıllık bir tarihin üzerinde yaşayan Çıplak Köyü'nde hayata geçirilen çalışmalarla, köy halkının kültürel ve tarihi turizmde aktif rol oynaması hedefleniyor. 2006'dan bu yana Tarihe Saygı Projesi'ne toplam 300 milyon TL harcayan OPET, Çıplak Köyü için 10 milyon TL'lik harcama yaptı. Yıllık 20 milyon TL'lik Kurumsal Sosyal Sorumluluk bütçelerinin bulunduğunu söyleyen Öztürk, ancak projelerin dinamiğine göre yıl bazında artış gösterebildiğine işaret etti.YAPTIKLARI çalışmalarla bölgede büyük bir değişim yarattıklarını belirten Nurten Öztürk, "Sosyal projelerimizle ülkemizin her yanında olmaya çalışıyoruz. Çanakkale'de projelerimizle inanılmaz değişimler yaptık. Benim için bu bir hayaldi gerçeğe dönüştü. Yaptığımız çalışmalarla dünyanın en güzel köylerinden birini yaptık, bu konuda iddialıyım" dedi. Köy halkının da bu süreçte kendilerine büyük destek verdiğini söyleyen Öztürk, "Köy halkına gelen turistlere kaliteli hizmet vermeleri için 1.360 saat eğitim verdik. Sonuçta Türkiye'de herkesin görmesi gereken bir köy oldu" dedi.