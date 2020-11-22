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! Bankaların güncel : Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları ne kadar?

Bankaların güncel , ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere geçtiğimiz gün Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Faiz kararının açıklanması ile birlikte bankaların kredi faiz oranları da güncellendi. Vatandaşlar, bankalara gitmeden önce ise pek çok vatandaş kredi faiz oranları ile ilgili araştırma gerçekleştiriyor. Peki, bankaların güncel ? İşte 22 Kasım Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank güncel kredi faiz oranları…

Giriş Tarihi: 22.11.2020 14:29 ABONE OL
SON DAKİKA! Bankaların güncel kredi faiz oranları: Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları ne kadar?

Kredi faiz oranları ile ilgili son dakika haberleri, ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz gün Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklaması ile birlikte bankaların kredi faiz oranlarında da değişiklikler yaşandı. Bu noktada vatandaşlar, bankalara gitmeden önce kredi paketlerine göz gezdiriyor. Peki, güncel kredi faiz oranları ne kadar? İşte Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları...

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLAR

Tüketici kredisi: 1.57

Taşıt kredisi: 1.55

Konut kredisi: 1.45

HALKBANK FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç: 1,47

Taşıt: 1,45

Konut: 1,15

VAKIFBANK FAİZ ORANLARI

Taşıt kredisi 1.43

İhtiyaç kredisi: 1.55

SarıPanjur Konut Kredisi: 1.25

İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.40

Taşıt kredisi: 1.50

Ev kredisi: 1.35

AKBANK FAİZ ORANLARI:

Direkt kredi: 1.74

İhtiyaç kredisi: 1.65

0 taşıt kredisi: 1.33

Konut kredisi: 1.25

GARANTİ BANKASI FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.49

Konut kredisi: 1.49

Taşıt kredisi: 1.64

TEB FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.25

Taşıt kredisi: 1.35

Konut kredisi: 1.37

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SON DAKİKA! Bankaların güncel kredi faiz oranları: Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları ne kadar?
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