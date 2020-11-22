SON DAKİKA! Bankaların güncel kredi faiz oranları: Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları ne kadar?

Kredi faiz oranları ile ilgili son dakika haberleri, ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz gün Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklaması ile birlikte bankaların kredi faiz oranlarında da değişiklikler yaşandı. Bu noktada vatandaşlar, bankalara gitmeden önce kredi paketlerine göz gezdiriyor. Peki, güncel kredi faiz oranları ne kadar? İşte Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları...

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLAR

Tüketici kredisi: 1.57

Taşıt kredisi: 1.55

Konut kredisi: 1.45

HALKBANK FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç: 1,47

Taşıt: 1,45

Konut: 1,15