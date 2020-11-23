Türk mühendisler üretti! TSK'nın gücüne güç katacak...

Bugüne kadar oluşturduğu tecrübe ve güncel teknolojik imkanları birleştiren ASELSAN, yeni çözümleri Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanımına sunuyor. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, son olarak Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile ASELSAN arasında imzalanan ve geliştirme projesi kapsamında tasarımı tamamlanan Geniş Bant Dalga Şekli'nin kabul testleri başarıyla gerçekleştirildi.

AYNI ANDA GÖREV YAPIYOR

Geniş Bant Dalga Şekli, kendi kendine kurulan ve iyileşen MANET (Mobile Ad-Hoc Network) yapı sunuyor.

Aynı anda ses, video ve yüksek hızlı veri haberleşmesi yapabilen, otomatik röleleme yeteneğine sahip Geniş Bant Dalga Şekli, frekans atlamalı, uçtan uca kriptolu bir IP ağı olarak görev yapıyor.