Bakan Pakdemirli: Yanan bölgelerin başka amaçla kullanılmasına müsaade edilmez

Bakan Pakdemirli, Orman Genel Müdürlüğü 2021 Yılı Döner Sermaye Bütçe Hazırlık Toplantısı'na katıldı. Konuşmasında orman teşkilatının köklü yapısına vurgu yapan Pakdemirli, "Bildiğiniz gibi geçen yıl Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 11 Kasım günü, Milli Ağaçlandırma Günü ilan edildi. Ve o gün, 1 saatte en fazla fidan dikme rekorunu kırarak, anlamlı bir Guinness rekoruna imza attık. Ayrıca ormancılık faaliyetlerimize halkımızı da dahil ederek, ülke genelinde 13,8 milyon fidanı toprakla buluşturduk" dedi.

'HAVA GÜCÜ FİLOMUZU DAHA DA GÜÇLENDİRİYORUZ'

Bakan Pakdemirli, bu yılın Türkiye'nin her yerinde, yoğun orman yangınlarıyla mücadele ettikleri zor bir sene olduğunu belirterek, "Malum bu yıl, insansız hava araçlarını, orman yangınlarında sık sık kullandık. Hem ekiplerin müdahalesi hem de ekiplerin yönlendirilmesi noktasında çok da faydasını gördük. Bu sayede yangına hassas ormanlarımızın bulunduğu bölgelerde, yangına ilk müdahale süresi 2003'te ortalama 40 dakika iken; bu süreyi 2020'de 12 dakikaya indirdik. İnşallah 2023'e kadar, bu süreyi 10 dakikaya kadar indirmek için gerekli çalışmaları da yapıyoruz. Yine 2020'de ülkemizde ilk kez 10 ton üzerinde su atabilen 2 amfibik uçak ve 1 helikopter kullandık. 2021'de de 4 dron, 5 amfibik uçak ve 30 adet helikopter ile hava gücü filomuzu daha da güçlendireceğiz. Çünkü dünyada sıcaklık rekorlarının kırıldığı 2020 yılından sonra, 2021'de de aynı meteorolojik risklerin olacağını tahmin ediyoruz" diye konuştu.

'AĞAÇLANDIRMA SEFERBERLİĞİNE DAHA İMZA ATTIK'

Büyük bir ağaçlandırma seferberliğine daha imza attıklarını hatırlatan Bakan Pakdemirli, "Bir yandan görev ve sorumluluklarımızı yerine getirirken bir yanda da genç kuşaklara tabiat sevgisini aktarmayı sürdürüyoruz. İşte bu hedef doğrultusunda; 'Tohum Ver, Fidana Dönüşsün' projesini başlattık. Bu projeyle ilk ve ortaokul çağındaki çocuklarımız, bu yıldan itibaren kendi fidanlarını yetiştirmeye başlayacak. Biz, onlara bir tohum vereceğiz, bunu büyüt, fidan yap diyeceğiz. Onlarda 1 yıl boyunca tohumun fidana dönüşmesi serüvenine bizzat şahitlik edecekler. Ve 1 yıl sonra Milli Ağaçlandırma Günü'nde çocuğumuz, kendi sulayıp büyüttüğü fidanını toprakla buluşturacak" dedi.

'YANAN ALANLAR BAŞKA AMAÇLA KULLANILAMAZ'

ABD'de 2020'de yangın başına düşen alanın 68 hektar, Kanada'da 76 hektar, İspanya'da 20,4 hektar, Fransa'da 7,6 hektarken, Türkiye'de bu yıl yangın başına düşen alanın 6,2 hektar olarak gerçekleştiğini belirten Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Bu veriler de gösteriyor ki orman yangınlarıyla mücadelede ülkemiz, dünyadaki en başarılı ülkelerden biridir. Maalesef bu gerçekler görülmüyor, üstüne kamuoyunda gerçek dışı algı operasyonları yürütülüyor. Sizlerin bu konuda kamuoyunu doğru bilgilendirmeniz şart. Bazı çevrelerce, yangının kasti çıkarıldığına, yanan bölgelerin de imara açılacağı iftirasına maruz bırakılıyoruz. Hâlbuki yanan orman alanları, anayasamız ile güvence altına alınmıştır. Bu bölgelerin başka bir amaçla kullanılmasına asla müsaade edilmeksizin bir yıl içerisinde tekrar ağaçlandırılması zorunludur."

'ORKÖY BÜTÇESİNİ, 2021'DE 300 MİLYON LİRAYA ÇIKARMAYI HEDEFLİYORUZ'

Çalışmalarda orman köylülerini unutmadıklarını vurgulayan Bakan Pakdemirli, "Sosyal ve ekonomik maksatlı ferdi desteklemeler için; 2020'de 251 milyon 780 bin lira olan ORKÖY bütçesinin, 2021'de 300 milyon liraya çıkartılmasını hedefliyoruz. Ayrıca 14 bin 23 orman köylüsünden tahsil edilmesi gereken yaklaşık 40 milyon lira değerindeki kredi taksitlerini, koronavirüs salgını nedeniyle başvuru şartı aranmaksızın 3 ay süreyle erteliyoruz. Bunun yanında, tüm desteklemelerde kredi faizi uygulamasına son verdik. Ve her herhangi bir doğal afet durumunda 1 yıla kadar faizsiz olarak borç ertelenmesine de imkân sağladık" dedi.