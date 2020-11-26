Kısa çalışma ödeneği hangi tarihte ne zaman hesaplara yatıyor? Kasım ayının kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak?

Koronavirüs salgınının işveren ve çalışanlar üzerindeki etkilerini en aza indirebilmek amacıyla sağlanan Kısa çalışma ödeneği kasım ayı ödemeleri için vatandaşların araştırmaları hız kazandı. Çalışanlara İşsizlik fonu üzerinden sağlanan bu ödeneğin hesaplara yatacağı tarihin de her ay olduğu gibi bu ayın sonuna gelinmesiyle beraber de araştırılmaya başlandı. Peki, Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman hangi tarihte yatacak? Kasım ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak, belli oldu mu? İşte konuya ilişkin tüm detaylar…
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?
Koronavirüs pandemisi sürecinde vatandaşların maddi problemlerini bir nebze olsun giderebilmek amacıyla devlet tarafından sağlanan Kısa Çalışma Ödeneği ödemeleri bu ay da gerçekleşiyor.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?
Bu ayın ödeme tarihleri henüz açıklanmazken önümüzdeki birkaç gün içerisinde bakanlık tarafından konuyla ilgili açıklamanın gelmesi bekleniyor...
17 KASIM TARİHİNDEN İTİBAREN UZATILDI!
Koronavirüs (covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma uygulanan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresinin 2 ay uzatılması hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kısa çalışma ödeneği ile ilgili detaylar şu şekilde;
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNDEN FAYDALANANLAR DİKKAT! NE ZAMAN SONA ERECEK?
3.5 Milyondan fazla vatandaşın faydalandığı kısa çalışma ödeneği 17 Kasım tarihinden itibaren yeniden uzatılmıştı. Salgın sürecinde istihdamı korumak için Sosyal Koruma Kalkanı ile işçi ve işverenler ekonomik anlamda bu ödeneklerle desteklenmeye devam ediyor…
17 KASIM TARİHİNDEN İTİBAREN UZATILDI!
Koronavirüs (covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma uygulanan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresinin 2 ay uzatılması hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
ÖDEMELER NE ZAMANA KADAR DEVAM EDECEK?
Buna göre, sosyal koruma kalkanı kapsamında 26 mart 2020'de başlatılan kısa çalışma ödeneği uygulamasından faydalananlar için 2 ay daha uzatıldı. Karara göre, işverenlerin büyük bir bölümü kısa çalışma ödeneğinden 31 Aralık'a kadar yararlanmaya devam edecek.
BAKAN SELÇUK'TAN AÇIKLAMA!
"Salgının etkilerini azaltmak ve istihdamı korumak için Sosyal Koruma Kalkanımız ile çalışanlarımızı ve işverenlerimizi desteklemeye devam ediyoruz" diyen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Kısa Çalışma Ödeneği, Fesih Kısıtı ve Nakdi Ücret Desteği Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 2 ay uzatıldı" ifadelerini kullandı.