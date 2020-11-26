Gelecek 100 yıla damga vuracak proje

Türkiye'nin heryerinde kentsel dönüşüm çalışmaları tam gaz devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda Bursa'da aralarında tarihi hanların ortaya çıkarılması için hazırlanan kentsel dönüşüm çalışmaları başladı. Ulucami çevresinin düzenlenmesi, Çarşıbaşı Meydan Projesi kapsamında Hanlar bölgesindeki binalar, Çelik Palas Oteli'nin arkasında yer alan, atıl vaziyette risk oluşturan 40 dönüm alandaki otel binası ile Kapalı Spor Salonu eşzamanlı olarak yıkıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, şehirde Türkiye'nin en büyük dönüşüm projelerinden birini başlatacaklarını açıkladı. Bakan Kurum, Bursa'nın gelecek 100 yılına damga vuracak süreci başlattıklarını ifade ederek, "Üç ayrı noktada yıkım çalışmamızı gerçekleştiriyoruz. Çarşıbaşı Meydan Projesi'nden, Çekirge Teras Projesi'ne, yeni spor Kompleksi'nden Sıcaksu termal turizm tesisi ve deprem dönüşüm konutlarına, millet bahçelerinden yeni sosyal konutlara kadar birçok projemize başlıyoruz" dedi.







HANLARDAN BAŞLADI

Bakan Kurum, Ankara Hergelen Meydanı, Konya Mevlana Meydanı, Erzurum Hacı Cuma, Afyonkarahisar İmaret Camisi çevresinden; Kayseri Kaleiçi, Yozgat Çapanoğlu ve Kastamonu Nasrullah Cami çevresine; Niğde Kale etrafından Muş, Kütahya ve Sinop'a kadar, tam 23 şehirdeki; tarihi şehir merkezlerini yenider inşa ettiklerini söyledi. Bakan Kurum, "Bursa'mızda geçmişi milattan önce 5. yüzyıla kadar uzanan; 430 bin metrekarelik Hanlar Bölgesi'nin bir bölümü UNESCO dünya tarihi miras listesinde. Hanlar Bölgesi; Tophane'den başlayarak; Ulu Cami'yi, Kozahan'ı, Pirinç Han'ı içine alarak Kayhan Çarsına kadar; 252 tarihi yapının yer aldığı bir bölge. İşte ülkemizin en önemli kentsel yenileme projesini, bu Hanlar Bölgesi'nden başlatıyoruz" diye konuştu. İlk etapta proje için Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne 50 milyon lira tahsis ettiklerini söyleyen Bakan Kurum, "Ulu camiinin çevresini daha da güzelleştirecek, 12.400 metrekarelik yeni bir meydanı Bursa'mıza kazandıracağız. 32 yıldır metruk bir vaziyette duran, Osmangazi Çelik Palas Oteli'nin arkasındaki köhne yapıları yıkıyoruz. Burada Bursa'nın en vizyoner projelerinden olacak 'Çekirge Teras Projesi'ni hayata geçiriyoruz" şeklinde konuştu.



BEŞ MİLLET BAHÇESİ

Bakan Kurum, şöyle devam etti: "22 ilde 6 milyon 132 bin metrekarelik 35 millet bahçesi açtık. 50 milyon metrekarelik 237 millet bahçemizin de çalışmaları devam ediyor. Bursa'da 680 bin metrekarelik alanda beş millet bahçesi projemiz daha devam ediyor. Atatürk Stadyumu'nun yerine yaptığımız millet bahçesinin açılışını haziranda gerçekleştirdik. Bu bahçemizin hemen yanında yer alan 50 yaşındaki kapalı spor salonunun da yıkımını başlatıyoruz. Burada modern bir spor kompleksini yaparak, millet bahçemizin büyüklüğünü 42 bin metrakareden 60 bin metrekareye çıkarıyoruz. Bugüne kadar 1 milyon 410 bin konutun dönüşümünü hep birlikte sağladık. Her yıl 300 bin olmak üzere beş yılda 1.5 milyon konutu dönüştüreceğiz."



EN BÜYÜK DÖNÜŞÜMLERDEN BİRİ BAŞLAYACAK

Bakan Kurum, "Bursa Kestel, Osmangazi ve Yıldırım'da 540 hektar büyüklüğünde beş riskli alanımızda çalışıyoruz. Ayrıca yine Osmangazi, Yıldırım ve Gemlik'te 865 hektar büyüklüğünde beş rezerv yapı alanında da çalışmalarımıza başladık. İstanbul Esenler'deki 60 bin, Elazığ ve Malatya'daki 26.123 konutluk dönüşüm projelerimizden sonra, Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projelerinden birini de Bursa'da başlatacağız. Yakın zamanda detaylarını açıklayacağımız bu vizyon projemiz de Bursa için ülkemiz ve milletimiz için hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.



194 PROJE TAMAMLANDI

Bursa'da 292 milyon lira değerindeki 774 konutluk projenin sürdüğünü anlatan Bakan Kurum, "İlaveten, 50 bin ve 100 bin sosyal konut projelerimiz kapsamında, Bursa'da 3.771 yeni sosyal konut daha yapıyoruz. 2003'ten bugüne; içmesuyu, kanalizasyon, atıksu arıtma tesisi gibi sektörlerde; tam 4,3 milyar lira tutarında 194 projemizi tamamladık. 1.5 milyar liralık dokuz projemiz de, Bursa'nın tüm ilçelerinde devam ediyor" dedi.