Dev sağlık yatırımları bir bir tamamlanıyor

Gölcük Donanma Caddesi üzerinde bulunan, Yeni Mahalle Sağlık Kompleksi'nin inşaatı kısa bir süre önce tamamlandı. Yakın bir zamanda hizmete girecek. Komplekste Aile Sağlığı Merkezi, Semt Polikliniği, Verem Savaş Dispanseri, 112 Acil Yardım sağlık birimi ve Gölcük İlçe Sağlık Grup Başkanlığı bulunacak. Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde ise psikolojik danışma birimi, gebe eğitim sınıfı, sigarayı bırakma birimi, obezite ve diyabet ile ilgili birimler de yer alacak. Bina içerisinde, 2 de eğitim salonu bulunuyor. Yeni binanın çevre düzenlemesinde bahçeye 83 adet farklı türden ağaç fidanı dikildi.

112 ACİL İSTASYONU HİZMETE GİRDİ

Gölcük Belediye Meclisi'nin, İl Sağlık Müdürlüğü'ne tahsisi ile hayata geçen Gölcük 2 No.lu 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu da kısa bir süre önce tamamlanarak hizmete başladı. Değirmendere yönünden gelirken sağ (güney) tarafında, D-130 Karayolu'na cepheli, Yeni Gölcük Devlet Hastanesi'nin karşısında bulunuyor. Yeni bina ile birlikte artık; 112 Acil Sağlık Hizmeti, her yöne doğru, hızlı bir şekilde gerçekleştirilecek. Yine; bu yıl, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi Prefabrik Ek Hizmet Binası ile Gölcük Yunus Emre Aile Sağlığı Merkezi tamamlanarak hizmete girdi.

YENİ DEVLET HASTANESİDE HIZLA İLERLİYOR

Yapımı büyük bir hızla yapımı devam eden Gölcük Yeni Devlet Hastanesi, 52 dönüm alan üzerinde yapılıyor. Ana ve ek bina olarak inşa edilen hastane, 45 bin metrekare kapalı alana sahip, A Sınıfı bir hastane olacak. Projede; dış cephe kaplama tamamlanma aşamasına gelirken, binaların iç kısımlarında da çalışmalar devam ediyor. Gölcük Yeni Devlet Hastanesi'nde; 28'i erişkin, 7'si yeni doğan olmak üzere; toplam 32 yoğun bakım yatağı, 26 yataklı diyaliz ünitesi, 7 genel, 1 lokal ve 1 sezaryen olmak üzere; toplam 9 ameliyathane, 71 poliklinik odası, 4 adet tek kişilik (SDL) konforlu doğum odası ve hiperbarik ünitesi gibi özellikli alanlar ile; 225'i kapalı 275'i açık olmak üzere toplam 500 araçlık otopark bulunacak.