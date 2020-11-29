İş dünyasıyla reform zirvesi

HAZİNE ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, iş dünyası ile görüşmeler kapsamında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) temsilcileriyle Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi. Toplantıya Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da katıldı. TOBB Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Kopuz, Selçuk Öztürk, Ayhan Zeytinoğlu, Tamer Kıran, Faik Yavuz, Cengiz Günay, Mahmut Özgener, Öztürk Oran, Zeki Kıvanç, Oğuzhan Sadıkoğlu, Davut Çetin, Özer Matlı, Hakan Ülken ve Selim Kandemir de toplantıda hazır bulundu.Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'ekonomi ve hukuk'ta reform açıklamalarından sonra düğmeye basılmıştı. İki bakan önceki gün Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) yönetimiyle bir araya gelmişti. Önümüzdeki günlerde iş dünyasının diğer temsilcileri ve STK'larla görüşmeler sürecek. Adalet Bakanlığı, reformun parçası olan İnsan Hakları Eylem Planı'nı hazırlıklarında sona geldi. Yeni İnsan Hakları Eylem Planı'nda, özgürlük ve güvenlik hakkı, adil yargılanma hakkı, ifade özgürlüğü, kadın ve engelli haklarının geliştirilmesi gibi konularda yeni düzenlemeler yer alacak. Yatırım ortamının iyileştirilmesi ve mülkiyet hakları konusunda da yeni düzenlemelerin yapılması bekleniyor.Toplantının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "İş dünyası ile görüşmelerimizi TOBB ile sürdürdük. TOBB heyetinin görüş ve önerilerini dinledik. Sonuç odaklı bir toplantı gerçekleştirdik. Önümüzdeki hafta MÜSİAD ile programımıza devam edeceğiz" dedi. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu da "Ekonomideki sorunları, diyalog ortamı ve istişare ile çözeceğimize inanıyoruz" açıklaması yaptı.