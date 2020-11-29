Son dakika haberi: Bakan Pakdemirli açıkladı: 106 bin kişiye ilave istihdam...

ADANA'NIN 40 YILLIK RÜYASI...

Pakdemirli, Adana'nın 40 yıllık rüyasını gerçekleştirdiklerini söyleyerek şunları kaydetti: "İmamoğlu Sulamaları Adana'da, İmamoğlu, Sarıçam, Ceyhan, Kozan ve Yüreğir ilçelerinde toplam 1 milyon 66 bin 800 dekar arazinin sulanmasını sağlayacak. Su kaynağı Seyhan Nehri üzerinde kurulu olan ve 2010 yılından bu yana işletmede olan Yedigöze Barajı. Proje kapsamında bugüne kadar 26 bin 230 dekar arazi sulamaya açılmış olup 522 bin 920 dekar arazide inşaat, 142 bin 150 dekar arazide ise ihale çalışmaları devam ediyor.