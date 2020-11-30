3. çeyrek büyümesi bugün açıklanıyor

Türkiyeİstatistik Kurumu (TÜİK) bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin GSYH verilerini bugün açıklayacak. Ekonomistler, yılın üçüncü çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüzde 5 büyümesini bekliyor. Ekonomistlerin 3. çeyrek büyüme beklentileri, yüzde 3.5 ile yüzde 6.8 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin 2020 yılı GSYH beklentilerinin ortalaması ise yüzde 0.3 olarak gerçekleşti. Ekonomistlerin 2020 yılı büyüme beklentisi en düşük yüzde 0-1 aralığında oldu. Türkiye ekonomisi, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 9.9 daralmıştı.