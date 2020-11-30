Kiralamada lüks oto dönemi sona erdi

Operasyonel araç kiralama sektöründe lüks otomobil dönemi sona erdi. ÖTV düzenlemesi sonrasında fiyatları artan lüks otomobiller yerine yerli ve daha ucuz modeller tercih edilmeye başlandı. Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER) Yönetim Kurulu Başkanı İnan Ekici de operasyonel kiralama sektöründe dengelerin değiştiğini, talebin yerli ve alt segment araçlara kaydığına dikkat çekti. Pandeminin önemini ortaya çıkardığı unsurlardan birinin tasarruf olduğunu ifade eden Ekici, "Son dönemde TL'nin değer kaybı, yükselme eğilimi gösteren kredi faiz oranları ve yeni ÖTV düzenlemesi, araç edinme maliyetlerinde önemli artışlara neden oldu. Bu durum araç kiralama ve satın alma şartlarını zorlayıcı bir hale getirdi" dedi. Ekici, tasarruf etmek isteyen müşterilerin, bu dönemde kiralama yöntemiyle edindiği mevcut araçlarını yenilemek yerine, bu araçların kira sürelerini uzatmak istediğini söyledi.