Büyümede zirvedeyiz % 6.7

Türkiye, normalleşmenin başladığı üçüncü çeyreğe güçlü ekonomisindeki güçlü toparlanma ile damga vurdu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından dün açıklanan verilere göre, Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 6.7 ile yüzde 5 olan beklentilerin çok üstünde büyüdü.Hükümetin normalleşme döneminde aldığı teşvikler, kamu bankalarının finansman desteği, ertelenen talebin harekete geçmesi ve yatırım iştahındaki rekor artış, son 10 çeyreğin en hızlı büyüme performansının sergilenmesini sağladı. Türkiye ekonomisinin büyüklüğü dolar bazında 736 milyar dolar, TL cinsinden ise 4.7 trilyon lira oldu. Kişi başı milli gelir ise üçüncü çeyrek itibariyle 8 bin 773 dolar oldu. Analistler, dünya ekonomisinin yüzde 4.4 daralmasının beklendiği 2020'de, Türkiye'nin yılı pozitif büyüme ile tamamlayan dört ülkeden biri olacağına dikkat çekti.Türkiye, üçüncü çeyrekteki yüzde 6.7'lik performansı ile ilgili döneme ilişkin verilerini açıklayan 51 ülke arasında en hızlı büyüyen ülke oldu. Şu ana kadar Türkiye'nin dışında sadece Çin, Tayvan ve Vietnam pozitif büyüme açıkladı. G20 ülkeleri arasında en başarılı büyüme performansını sergileyen ülke olan Türkiye ayrıca, yılın üçüncü çeyreğinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkeleri arasında büyüme kaydeden tek ülke oldu. OECD ülkeleri yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 4.1 küçüldü. Söz konusu dönemde ekonomik daralma Avrupa Birliği'nde yüzde 4.3, Euro Bölgesi'nde yüzde 4.4 şeklinde kayıtlara geçti.Tarım sektörü üçüncü çeyrekte yüzde 6.2 büyüyerek ekonomiye 0.77 puanlık katkı yaptı. Yüzde 8'lik sanayi üretimi büyümesinin ekonomiye etkisi ise 1.45 puan oldu. İnşaat sektörü sekiz çeyrektir yaşanan daralmanın ardından yüzde 6.4 büyümeyi başardı. Pandemide önemi artan bilişim sektörü yüzde 15 büyürken, finans ve sigorta sektörü ise genişletici para politikalarının etkisiyle yüzde 41 ile tarihinin en hızlı büyümesini yakaladı.TOPLAM yatırımlar üçüncü çeyrekte yüzde 22.5 artarak büyümeye 5.2 puanlık katkı sağladı. İnşaat yatırımlarında yüzde 14.7, makine teçhizat yatırımlarında yüzde 23.5 artış gerçekleşti. Düşük faizli kredilerle sağlanan desteklerin yatırıma dönüştüğünü ve büyümenin genele yayıldığını ifade eden analistler, ikinci çeyrekle birlikte başlayan gerek hanehalkına gerekse de KOBİ ve işletmelere yönelik desteklerin büyümeye olumlu yansıdığını ifade etti. Yatırımlardaki artışın istihdam konusunda da Türkiye'nin elini rahatlatacağı belirtildi.VATANDAŞIN tüketimindeki yüzde 9.2'lik artış dikkat çekti. Vatandaş pandemi kısıtlarının kaldırılması, düşük faizli kredi kampanyalarıyla tüketime verilen teşviklerin etkisiyle harcamalarını oldukça artırdı. Bu durum vatandaşın tüketiminin ekonomik büyümenin 5.37 puanını tek başına karşılamasını sağladı. Vatandaşın tüketimi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 8.6 azalmıştı. Devletin tüketimi ise yüzde 1.1 arttı.HAZINE ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, bu yılın üçüncü çeyreğinde elde edilen büyümede yurtiçi talep artışının etkili olduğunu bildirdi. Bakan Elvan, "Büyümenin öncü göstergeleri, yılın üçüncü çeyreğinde güçlü bir performansa işaret ediyordu. Oluşabilecek riskleri göz ardı etmiyoruz. Makroekonomik, finansal ve fiyat istikrarını önceleyen politika çerçevemizle, dengeli ve istihdam oluşturan büyüme sürecini sürdürülebilir kılmayı amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı. Elvan, üretim ve teknoloji altyapılarını yapısal anlamda daha da güçlendirecek adımlar atacaklarına dikkati çekerek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ekonomiyi ilgilendiren tüm kesimlerin sesine kulak verip, ortak akılla hareket edeceğiz" dedi.SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin sağlam bir üretim altyapısına sahip olduğunu, üretim ve ertelenen talebin de katkısıyla üçüncü çeyrekte yüzde 6.7 büyüdüğünü belirterek, "Hedefimiz, büyümeyi sağlıklı ve istikrarlı bir şekilde sürdürmek" dedi.TARIM sektörünün yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 6.2 büyüme ile önemli bir gelişme gösterdiğini belirten Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Ülke ekonomimize güç katmaya devam edeceğiz. Son iki yılda tarımsal hasılamız yüzde 47 artışla 277.5 milyar liraya ulaştı" diye konuştu.İTO Başkanı: Türkiye, salgının ilk dalgasını en hızlı geride bırakan ülkelerden biri oldu. Üçüncü çeyrekte sermaye yatırımlarındaki artış da yüzde 22.5 gibi rekor bir düzeye ulaşmış durumda. Bu rakamdan yılın ikinci yarısında başlayan kredi genişlemesinin yatırım kanallarına yönlenmiş olduğunu anlıyoruz.Başkanı: Aylık ihracatımız ekim ayında 17.3 milyar dolara çıktı. İnşallah bugünkü ihracatla belki kasımda da yeni bir rekor açıklanacak. Yüzde 6.7'lik büyüme rakamı gerçekten bu pandemi ortamında çok önemli bir rakam ve bizleri de son derece mutlu etti.DEİK Başkanı: En önemlisi bu büyümenin yatırım kaynaklı bir büyüme olması. Veriler, bize yatırımların bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 22.5 oranında arttığını gösteriyor. Bu ekonomimizin toparlanması adına son derece önemli bir gösterge.MÜSİAD Başkanı: Bu dönemde sanayi sektörünün yanında hizmetler, tarım ve inşaat sektörünün büyümelerini sürdürmesi, 6.7 puanlık büyümenin tabana yayıldığına işaret etmesi bakımından memnuniyet vermektedir.ATO Başkanı: Dünya Kovid-19 pandemisiyle mücadele ederken ve tüm pazarlarda daralma görülürken gerçekleşen bu büyüme, Türkiye ekonomisinin iyi bir performans sergilediğini gösteriyor. Pandemi için alınan önlemler, reel sektöre yönelik destekler ve üretim performansı, sonuçlarını gösterdi.