Kasım ayına girdiğimiz şu günlerde sıklıkla merak edilen konuların başında enflasyon oranı ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı yer alıyor. Her ayın başında Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan oranların akabinde memur zam oranı, kira artışı, emekli zammı da şekilleniyor. Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,10) göre, bir önceki ay yüzde 11,89 olan yıllık enflasyonun yüzde 12,69'a çıkacağı hesaplanıyor. Peki Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? TEFE TÜFE TÜİK 2020 Kasım enflasyon beklentisi nasıl?

ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2020 Kasım ayı enflasyon oranları TÜİK tarafından açıklanacak. Saatler 10.00'ı gösterdiğinde açıklanması beklenen Kasım enflasyonu ile ilgili detaylar belli olacak. Peki Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?