AVM’ler için yerli HES yazılımı

KOVID-19 ile mücadele tedbirleri kapsamında AVM'ye girecek kişilerden HES kodu isteniyor. Yerli yazılımla kontrolden geçenler alışveriş merkezlerine alınıyor. Güvenlik şirketi Securitas Türkiye'nin geliştirdiği yazılım hakkında konuşan şirketin Teknoloji ve Ürün Geliştirme Müdürü Alper Seyhan "HES kodu anlık olarak Sağlık Bakanlığı ile paylaşılıyor ve bakanlıktan sadece riskli olup olmadığı bilgisine göre bilgi geriyor. Kişinin diğer bilgilerine erişim sağlanmıyor. Veriler hem AVM yönetimi hem de istendiğinde Sağlık Bakanlığı için önemli bir veri olacaktır" dedi. Securitas Türkiye AVM Segment Lideri Barış Yelman ise, ilk günlerde vatandaşın HES kodu uygulamasına alışmakta biraz zorluk yaşadığını belirterek, "Ama yavaş yavaş ateş ölçümü gibi rutin bir hale gelmeye başladı. AVM'lerde ilk saatlerde yaşanan yoğunluk sonra azaldı. HES kodu olmayanlar oldu. Tam sayı veremeyiz ama yaklaşık yüzde 10'luk bir kesim... Onlara nasıl HES kodu edineceklerini gösterdik. Türkiye'de geliştirdiğimiz özel bir yazılımla Sağlık Bakanlığı ile entegre olarak anlık sorgulama yapıyoruz. Cep telefonunda HES uygulaması olanların QR kodu okuyucusu aracılığıyla anında sorgulayabiliyoruz. E-devletten kod alıp gelenlerin kodlarını ise el terminaliyle sisteme girip sorguluyoruz. Riskli çıkan misafirlerimizi içeriye alamıyoruz. İlk günlerde riskli çıkıp içeri alınmayanları sayısı yüzde 5'lerdeydi" diye konuştu.