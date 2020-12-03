Son dakika haberi: Başkan Erdoğan imzaladı! Madenlerde yeni dönem

Son dakika haberi... Ruhsat bedelinin tamamının ocak ayının sonuna kadar yatırılmaması halinde, her ay için ayrı ayrı yüzde 4 gecikme zammı uygulanacak ve bu rakamın haziran sonuna kadar ruhsat bedeli olarak yatırılması zorunlu olacak. Aksi halde ruhsat iptal edilecek. Ruhsatların süre uzatım taleplerinde ruhsat süresinin bitiş tarihinden en geç 12 ay öncesinde talepte bulunma şartı getiriliyor. Bu yükümlülüğe uymayan ruhsat sahiplerine 100 bin lira idari para cezası uygulanacak ve ruhsat süresinin bitiş tarihinden en geç 6 ay öncesine kadar da belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen ruhsat sahiplerinin talepleri reddedilerek ruhsatları süre sonunda iptal edilecek ve ilgili saha ihale yolu ile ruhsatlandırılacak.
HAPİS CEZASI
Başkasına ait ruhsat sahasında rödövans sözleşmesiyle çalışılan yerlerde, devralanın kurulu işletme kapasitesi veya şerh edilen sözleşmedeki kapasiteyi aşmayacağı yönünde vereceği taahhüde istinaden, ilgili alan için tanınan tüm muafiyetler ve madencilik faaliyetleri kapsamında alınan bütün izinler devredilen ruhsatlarda da aynen korunacak.
İşletme izni veya Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü izni verilmiş rödovans sözleşmesi olmaksızın işletme izni alanı dışındaki mücavir sahalara 20 metreye kadar taşmalar hariç olmak üzere, maden ocağı açılması veya üretimde bulunulması halinde sorumlulara üç yıldan beş yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adli para cezası verilecek.
BAKAN DÖNMEZ: ENERJİDE ÜRETİM ÇARKLARI DAHA GÜÇLÜ OLACAK
Enerji ve tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, kanunun TBMM'den geçmesinin akabinde attığı Twitter mesajında şöyle demişti: "Kanunla birlikte enerjide üretim çarklarını daha güçlü çevirecek, yer altı kaynaklarımızı milletimizin hizmetine daha etkin sunacağız. Ülkemize ve sektörümüze hayırlı olsun."