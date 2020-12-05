Yerli plazma üretiminde dev adım

Türkiye'nin ilaçta yerlileşme hamlesi hız kesmeden sürerken, sağlıkta dışa bağımlılığımızı bitirecek dev bir yatırım için geri sayım başladı. İlk yerli plazma üretim şirketi olarak sağlık sektöründe adını duyuran Maxicells İlaç Sanayi A.Ş.'ye İstanbul Silivri'de münferit 172 bin metrekarelik yatırım yeri verildi. Toplam 600 milyon euroya mal olacak yatırım tamamlandığında yıllık 350-400 milyon euroluk ithalatının önüne geçilecek. Teknoloji ve mühendislik yatırımı 2018'de başlayan projenin üretim tesisi inşa çalışmalarına 2-3 ay içinde başlamayı planlayan firma, Mart 2024'te üretime geçme hedefiyle hummalı bir çalışma başlattı.



MİLLİ GURUR PROJEMİZ

Maxicells, cari açığa darbe vuracak yatırımla 264 kişiye doğrudan istihdam sağlayacak. İleriki aşamada istihdamlarının daha da artacağını söyleyen şirket yetkilileri SABAH'A yaptıkları açıklamada, "Bu Türkiye için çok önemli ve milli bir proje. Dünyada sadece 13 tesiste üretimi gerçekleşen bu denli özel bir üretim tesisini ülkemize kazandırmanın gurur ve heyecanını yaşıyoruz. Bu aynı zamanda 1980'den beri istenen ama hayata geçirilemeyen bir yatırım. Çünkü dış güçler buna müsaade etmemiş. Para kazanmaktan ziyade stratejik bir ürünü üretecek olmak bizim için son derece önemli" değerlendirmesini yaptı.



ÖNCELİK İÇ PİYASANIN İHTİYACI

Halen plazma üretimi dünyada sadece 13 fabrikada yapılıyor. Devletin kendilerinden istediği kapasitenin 500 bin litre olduğu bilgisini veren yetkililer, "Ancak biz 625 bin litre kapasiteli bir tesis planlıyoruz, ayrıca bu tesis rahatlıkla sonrasında 1 milyon litre kapasiteye de çıkarılabilecek. Önceliğimiz iç piyasanın ihtiyacını karşılamak. Daha sonraki aşamalarda ürünü ihraç etmeyi planlıyoruz" şeklinde konuştu.



İLERİ TEKNOLOJİ

MAXICELLS, söz konusu ürünün üretimi konusunda Ağustos 2018'de Sağlık Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Kızılay'la 'plazmadan yerli ilaç üretme tesisi kurmak' için protokol imzalamıştı. Söz konusu plazmanın üretimi konusunda Almanya'dan alınan lisanslarının olduğu bilgisini veren şirket yetkilileri, "Buraya sadece bir fabrika olarak bakmamak lazım. İçine koyacağımız teknolojik makinelerle stratejik bir ürünün üretimini yapacağız. Türkiye'ye ileri teknolojiye sahip bir tesis kazandıracağız" dedi.