Inbusiness ikinci sayısında ‘Kadının Gücü’nü gösteriyor

İkincisayısıyla raflarda yer alan Inbusiness Dergisi'nin bu ay kapak konusu Pınar Çelik imzasıyla, "Erkek Giyimin Kadın Gücü" başlıklı haber oldu. Türkiye'de büyüklüğü 22 milyar TL'yi bulan erkek giyim pazarı, yerli markaların hâkimiyetinde... Bu pazarın öncü markalarının arkasında ise güçlü kadın yöneticiler yer alıyor. Orka Holding Yönetim Kurulu Üyeleri Büşra Orakçıoğlu Biberoğlu ve kuzeni Kübra Orakçıoğlu Kazan, Sarar Group Yönetim Kurulu Üyesi Sara Sarar, Avva Yönetim Kurulu Üyeleri Dilan Atik Batmaz ve Nihan Atik Gedikli, Kiğılı Yönetim Kurulu Üyesi Sena Suerdem, Gürmen Group (Ramsey ve KİP) Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Doğan ve Hatemoğlu Yönetim Kurulu Üyesi Füsun Aksöyek Saykı... Erkek giyimini kadın vizyonuyla geliştiren birbirinden güçlü bu kadınlar, sektöre yönelik hedefleri ve planlarını Inbusiness Dergisi'nin bu sayısında paylaştı. İş dünyasının liderleriyle 'Sürüdürlebilirlik' temasının masaya yatırıldığı dergide ayrıca 'Kovid-19 aşısı' ve 'Yatırıma ara vermeden devam eden şirketler' ele alındı.