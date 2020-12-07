SON DAKİKA! Altın fiyatları düşüş sürüyor: 7 Aralık 2020 Pazartesi gram, tam, cumhuriyet, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç para?

Altın fiyatları ile ilgili Kapalıçarşı'dan gelen son dakika haberleri küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Altın fiyatları Kasım ayıyla birlikte sert düşüş yaşarken, Aralık ayında da bu ivmesini sürdürüyor. Hal böyle olunca, gün içerisinde 'altın fiyatları bugün ne kadar, altın düşer mi yükselir mi' soruları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, 22 Ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 7 Aralık 2020 altın fiyatları son dakika gelişmeleri…

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR, KAÇ PARA? (7 ARALIK 2020 PAZARTESİ)

Yaşanan bu gelişmelerin ardından, 'Çeyrek, yarım, cumhuriyet ve gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu?' sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor. Öyle ki, uzman yorumları ile beraber alış satış fiyatlarının Kasım ayının sonlarına doğru kaç TL'den işlem göreceği yatırımcılar ve almayı düşünenler için önemli bir konu olarak dikkat çekiyor.

GRAM, YARIM, ATA VE ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ PARA?

Haberimizden, 7 Aralık 2020 Pazartesi gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz.