SON DAKİKA! Altın fiyatları düşüş sürüyor: 7 Aralık 2020 Pazartesi gram, tam, cumhuriyet, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç para?

Altın fiyatları ile ilgili Kapalıçarşı'dan gelen son dakika haberleri küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Altın fiyatları Kasım ayıyla birlikte sert düşüş yaşarken, Aralık ayında da bu ivmesini sürdürüyor. Hal böyle olunca, gün içerisinde 'altın fiyatları bugün ne kadar, altın düşer mi yükselir mi' soruları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, 22 Ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 7 Aralık 2020 altın fiyatları son dakika gelişmeleri…
Yaşanan bu gelişmelerin ardından, 'Çeyrek, yarım, cumhuriyet ve gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu?' sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor. Öyle ki, uzman yorumları ile beraber alış satış fiyatlarının Kasım ayının sonlarına doğru kaç TL'den işlem göreceği yatırımcılar ve almayı düşünenler için önemli bir konu olarak dikkat çekiyor.
Haberimizden, 7 Aralık 2020 Pazartesi gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz.
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 417,30
SATIŞ: 433,54
ATA ALTIN
ALIŞ: 3.078,60
SATIŞ: 3.103,90
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 3.063,00
SATIŞ: 3.110,00
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TAM ALTIN
ALIŞ: 2.962,59
SATIŞ: 3.022,63
YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.498,90
SATIŞ: 1.519,50
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ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 749,60
SATIŞ: 758,30
GRAM ALTIN
ALIŞ: 461,58
SATIŞ: 461,67
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ALTIN FİYATLARI KASIM AYINDA DALGALANDI
Yıl genelinde Covid-19 salgınıyla birlikte küresel ekonomide artan belirsizlikler ve para-mali politikalarındaki genişlemeci adımlar altın fiyatları için rekorları beraberinde getirdi. Ancak kasım ayıyla beraber altın fiyatları dalgalı bir seyir izledi.
Konuya ilişkin olarak AA muhabirinin sorularını yanıtlayan AA Finans Analisti İslam Memiş, aşı iyimserliğinin ons altın fiyatlarında dolar/TL'nin gerilemesinin de gram altın fiyatları için sert düşüşlere neden olduğunu belirtti.
Memiş, altın fiyatları için düşüşlerin kalıcı olmadığını düşündüğünü kaydetti. Kasım ayının genel itibarıyla emtia fiyatlarının değer kaybettiği bir dönem olduğunu ifade eden Memiş, "Kasım'da yaşanan düşüşler, bu geleneğin bozulmamasına neden oldu" ifadelerini kullandı.Almanya, Amerika, Çin ve Rusya'dan gelen aşı haberlerinin küresel piyasalarda coşkuya neden olduğunun söyleyebileceğini, yatırımcıların altın ve gümüşlerini satarak hisse senedi satın aldığını aktaran Memiş, "Covid-19 sürecinde altın ve gümüş gibi değerli metallerin yatırımcılar tarafından nakit olarak kullanıldığını marttan sonra tekrar görmüş olduk. Güvenli limanlardan uzaklaşan yatırımcılar, riskli varlıklara yöneldi. Ancak bu sürecin kalıcı olacağını tahmin etmiyorum" değerlendirmesinde bulundu.