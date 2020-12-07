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haberi: ücret zammı ne kadar olacak? Bu sene yeni ne zaman belli olacak?

Aralık ayında sona yaklaştığımız şu günlerde milyonlarca vatandaşın gündeminde ücret zammı ile ilgili yaşanan gelişmeleri yer alıyor. Türkiye’de tüm çalışanların maaşını etkileyen, kısaca çalışan vatandaşların alabilecekleri taban maaş olarak da tanımlanan bu ücret her yıl komisyon üyeleri tarafınca belirli faktörler göz önünde tutularak belirleniyor. Bakan Selçuk gerçekleşen toplantı öncesi yaptığı açıklamalarda, "Bakanlık olarak bu süreçte bir hakem rolü üstlenerek işçi ve işverenlerimizin mutabakatıyla asgari ücreti tespit etmeyi hedefliyoruz." İfadelerini kullandı. Peki, 2021 zammı ne kadar olacak? Bu sene yeni asgari ücret ne zaman belli olacak? İşte son dakika haberinin detayları…

Giriş Tarihi: 8.12.2020 01:17 ABONE OL
Son dakika haberi: 2021 Asgari ücret zammı ne kadar olacak? Bu sene yeni asgari ücret ne zaman belli olacak?

Son dakika haberler… Asgari ücret 2021 zammı için tespit komisyonu görüşmeleri sürüyor. Geçtiğimiz hafta ilk görüşmeyi gerçekleştiren komisyonda belirlenen faktörler de göz önüne alınarak bu sene uygulanacak olan zammın belirlenmesine yönelik çalışmalar başladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk konuyla ilgili olarak zammın işçi ve işverenlerin beklentilerini karşılayacak seviyede olacağını ifade etti. Peki, 2021 Asgari ücret zammı ne kadar olacak? Bu sene yeni asgari ücret ne zaman belli olacak? İşte son dakika haberinin detayları…

2021 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK? YENİ ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELİRLENECEK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında gerçekleşen 2021 Asgari ücret tespit komisyonu toplantısının ilki geçtiğimiz hafta gerçekleşti. Merkez Bankası, 2020 yılı enflasyon tahminini yüzde 12,1 olarak revize etti. Buna göre zamla beraber yeni ücretin brüt 3 bin 299 lira 10 kuruş olması bekleniyor…

SON DAKİKA HABERLERİ! Asgari ücret 2021 ne kadar olacak? AGİ ile 2021 Asgari ücret brüt - net zammı belli oldu mu?

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk asgari ücret zam görüşmeleri öncesi açıklama yaptı ve "Bakanlık olarak bu süreçte bir hakem rolü üstlenerek işçi ve işverenlerimizin mutabakatıyla asgari ücreti tespit etmeyi hedefliyoruz. Asgari ücretin işçi ve işverenlerin beklentilerine uygun, çalışma hayatına olumlu katkı sağlayacak seviyede belirleneceğine inanıyorum." dedi. Türk-İş Geneş Başkanı Atalay da "Komisyon üyeleri önümüzdeki günlerde Hak-İş ve DİSK'in kanaatini alıp açıklar." demişti.

İLK TOPLANTI 4 ARALIK'TA GERÇEKLEŞTİ!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğindeki ilk toplantı corona virüse karşı alınan tedbirler doğrultusunda bugün çevrim içi yapılıyor.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un başkanlık edeceği toplantıda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türk-İş temsil ediliyor.

YENİ ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

ASGARİ ÜCRET NELERİ ETKİLİYOR?

TAZMİNAT MİKTARI: Asgari ücret artışı bu maaşla çalışanların kıdem tazminatlarını artırırken işçilere ödenen tazminat tavanı da artacak. Böylece çalışanlar daha fazla tazminat alacak.

İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ: Raporlu olanlara ödenen iş göremezlik ödeneğinin de alt sınırı böylece asgari ücretle birlikte artmış olacak.

TÜM ÇALIŞANLARIN ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ: yaklaşık 25 milyon çalışana ödenen Asgari Geçim İndirimi de Ocak ayı ile birlikte yükselecek.

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Son dakika haberi: 2021 Asgari ücret zammı ne kadar olacak? Bu sene yeni asgari ücret ne zaman belli olacak?
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