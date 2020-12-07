Son dakika haberi: 2021 Asgari ücret zammı ne kadar olacak? Bu sene yeni asgari ücret ne zaman belli olacak?

Son dakika haberler… Asgari ücret 2021 zammı için tespit komisyonu görüşmeleri sürüyor. Geçtiğimiz hafta ilk görüşmeyi gerçekleştiren komisyonda belirlenen faktörler de göz önüne alınarak bu sene uygulanacak olan zammın belirlenmesine yönelik çalışmalar başladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk konuyla ilgili olarak zammın işçi ve işverenlerin beklentilerini karşılayacak seviyede olacağını ifade etti. Peki, 2021 Asgari ücret zammı ne kadar olacak? Bu sene yeni asgari ücret ne zaman belli olacak? İşte son dakika haberinin detayları…

2021 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK? YENİ ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELİRLENECEK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında gerçekleşen 2021 Asgari ücret tespit komisyonu toplantısının ilki geçtiğimiz hafta gerçekleşti. Merkez Bankası, 2020 yılı enflasyon tahminini yüzde 12,1 olarak revize etti. Buna göre zamla beraber yeni ücretin brüt 3 bin 299 lira 10 kuruş olması bekleniyor…