Erdemir ve İsdemir BİST Sürdürülebilir Endeksi’nde yer aldı

Endekste yer bulan ilk çelik şirketi Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları bu yıl altıncı kez listede yer alarak sektördeki öncülüğünü sürdürdü. İsdemir ise değerlendirmeye tabi tutulduğu son iki yılda da endekste yer alma başarısı gösterdi.

Borsa İstanbul, Aralık 2020 - Ekim 2021 dönemi için şirketlerin çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularındaki performanslarının temel alındığı ve uluslararası sürdürülebilirlik kriterlerine göre değerlendirildiği sürdürülebilirlik endeksini yayınladı. Bu yıl 58 şirketin yer aldığı endekste, şirketler çevre, biyoçeşitlilik, iklim değişikliği, insan hakları, kurumsal yönetim, iş sağlığı ve güvenliği konularında değerlendirildi. Tüm faaliyetlerinde sürdürülebilirliği, kalıcı değer üretmeyi hedefleyen ve endeksteki ilk çelik üreticisi olan Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları, Kasım 2015 döneminden bu yana, tam altı yıldır endeksteki yerini koruyor. Hisseleri 2016 yılından bu yana borsada işlem gören İsdemir ise değerlendirmeye tabi tutulduğu son iki yılda da endekste yer alma başarısı gösterdi.

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları, The Wall Street Journal'ın bu yıl hazırladığı ve çelik, çimento, cam gibi ağır sanayi üreticilerinin değerlendirildiği çevre duyarlılığı en yüksek şirketler sıralamasında Türkiye'yi başarıyla temsil etti. Sürdürülebilir ve çevreye duyarlı üretim anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Erdemir, The Wall Street Journal'ın araştırmasında çevreye duyarlı şirketler listesinde ilk sırada yer aldı.

"Daha az kaynakla daha çok değer" yaklaşımının temelini oluşturduğu OYAK'ın Sürdürülebilirlik Stratejisi ile faaliyetlerini ilerleten Erdemir ve İsdemir, üretim teknolojileri, enerji ve kaynak verimliliğinde gerçekleştirdiği sürekli gelişme, çevresel etkilerinin minimize edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Erdemir ve İsdemir, çalışanlarının ve toplumun refahına sağladığı katkı ile sürdürülebilir gelişme doğrultusunda sorumluluklarını üstlenerek Türkiye'nin geleceğini çelikten inşa etmeye devam ediyor.